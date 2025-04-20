Это сегодня признает управление ветеринарии. Его руководитель на встрече в палате предпринимателей Костанайской области 8 апреля говорил о том, что фактически бесконтролен не только забой сельчанами скота, свиней, лошадей, но и перемещение животных, мяса, а также розничная его реализация. Подтверждающих примеров звучало много. От всех сторон, имеющих непосредственное отношение к делу. Главное, происходит это при наличии в области 16 убойных пунктов и 22 убойных площадок.

Другие не попались

Правда, некоторые из них вообще не работают, а большинство не прибыльно, ибо животных на убой в них везут мало либо вообще не везут. Собственно, бизнес тему и поднял. Причем заговорили те, кто стоит в конце цепочки.

Мясо бесконтрольного забоя сегодня может легко попасть на прилавок

Предприниматель из Федоровки Татьяна ДЕРНОВАЯ была оштрафована на 98 000 тенге за то, что торговала мясом, которое не прошло через убойный пункт, как того требует закон. Такая же ситуация у ее коллеги.

- Но мы ведь такие не одни, другие просто не попались, - сказала Дерновая, - закуп у меня, например, небольшой - всего 4-5 туш в месяц. А коллеге вот дважды выписали штраф за одну тушу.

Проблема в том, что убойный пункт в Федоровке бездействует. В такой ситуации сельчане, по идее, должны везти своих животных в такой же пункт, расположенный в Костанайском районе. Но это хлопотно, денег стоит, а речь-то всего об одной-двух свиньях. Люди не хотят заморачиваться с убоем по правилам, режут дома и предлагают местным магазинам.

Гора не идет к Магомеду

Федоровский район - не исключение. Председатель сельского производственного кооператива «Кособа» из Карабалыкского района Тобыл ЖАРКИМБАЕВ попробовал объяснить, почему ситуация стала такой, ведь когда-то государство активно взялось за наведение порядка в этой сфере. В частности, поощряло строительство убойных мощностей.

- В 2017 году по госпрограмме мы в Кособе открыли убойный пункт, - рассказал он. - Нам обещали субсидии: за каждую забитую голову - 20 тысяч тенге, поэтому мы подписались. Но субсидии быстро сняли. Я знаю, что из 12 убойных пунктов, которые тогда начали работать в области, остались только мы. Работать невыгодно. Забиваем голов 5-7-10 в месяц. По 10 000 за животное нам платят. Но этих денег даже на зарплату ветврачу не хватает.

По той же причине не работают убойные пункты в Джангельдинском, Камыстинском районах, упомянутом Федоровском.

- Говорите, нет спроса на ваши услуги. Убойные пункты должны оказывать свои услуги и в населенных пунктах. Это не только дворов касается, но и КХ. Ладно, у меня скота много, я везу на мясокомбинат, там забиваю и получаю справки. А если одна-две головы? - высказала мнение глава КХ «Такиш» из Тарановского района Татьяна ЛАВРИК. - От Тарановки до Костаная машину нанять стоит 25 000 тенге в лучшем случае, а чаще - 30-35 тысяч. Забой, например, на ТОО «Карасу ет» стоит 15 000, у других, я знаю, дороже. Значит, забить, взять документ, получить в лаборатории справку формы 2 и везти мясо в магазин еще, опять деньги за машину платить. Во дворе забить нельзя, а на мясокомбинат везти - это ему во сколько же обойдется это животное.

- Человек из аула не хочет возить скот, потому что дорого, - подтвердил житикаринец Базылбек ЖАРМУХАМЕДОВ, - примерно 70-80 тыс. тенге выходит. Поэтому продает прямо со двора. Нам надо, чтобы убойные площадки были в селах, а в пунктах реализации должна быть ветсанэкспертиза, чтобы знать, какое мясо в продажу поступает.

Но представители госорганов, которые участвовали во встрече, отметили, что убойные пункты - это частные предприятия. Заставить их оказывать услуги на выезде невозможно. Предприниматели вложили в строительство стационарных пунктов миллионы, закупили оборудование, им экономически нецелесообразно ехать за сотню километров, чтобы забить где-то несколько бычков.

Почему не проходит схема с ветсанэкспертизой в пунктах реализации? Предпринимательский кодекс не дает права осуществлять такой контроль в каждой торговой точке, которых к тому же очень много. Как раз с этим связано требование о получении ветеринарного документа на убойном пункте.

- По закону контроль можно осуществлять на рынках, которые имеют такой статус официально, - пояснил заместитель руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Рашид ЖУНУСОВ. - В Костанайской области их всего шесть: по два в Аркалыке, Житикаре и Костанае.

Платят штраф и едут дальше

А на подъезде к рынку в Рудном, говорила одна из участниц заседания, справки формы № 2 те, кто привозит свое мясо, просто покупают. Стоит, дескать, человек и предлагает. И не только там.

Закон, которым неудобно или вообще невозможно воспользоваться, быстро заменяется беззаконием, серыми механизмами.

- У нас убойный пункт работал хорошо, но в последние годы пошло все на спад, - говорила представитель ИП Тищенко из Сарыкольского района, - в нашу Барвиновку заезжает много коммерсантов. Не стесняясь, кидают объявления, что ведут закуп без документов. Увозят у нас мясо из-под носа. И в основном сейчас берут говядину. На нее у нас есть спрос, но мы не можем ее закупить, потому что они перебивают цены. Они же налогов не платят, никаких издержек не несут. Что касается свинины, то сейчас Костанай забит российским мясом. У нас ее сбыта нет.

Женщина говорила о том, что нужно таких закупщиков как-то строже наказывать, хотя сама признавалась, что их штрафуют, они платят и спокойно продолжают свое дело. Заявляют: «Как ездили, так и будем ездить».

Руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Толеген ИМАНБАЕВ сказал, что его ведомство совместно со специалистами теринспекции и полицией проводит рейды на дорогах, пытаясь отслеживать перемещение живого скота, мяса без сопроводительных документов. Но этого недостаточно. И да, люди платят штраф и едут дальше.

Толеген Иманбаев: «У нас нет возможности проверять все объекты торговли»

Одно из серьезных последствий этого - искажение данных в базе ИСЖ (идентификации сельскохозяйственных животных) об общем поголовье. Забитый на подворье скот, проданный без ветеринарных документов, из базы не изымается.

- Мы на сегодняшний день не можем привести в порядок базу ИСЖ, потому что система контроля над забоем скота до конца не проработана. И мы не можем добиться прозрачности на всех этапах. Только просим, чтобы не было перемещений ни одной головы без бирки, без тавра. Но люди недопонимают, - сказал Иманбаев.

И напомнил, что статья 25 Закона РК «О ветеринарии» обязывает владельцев сельхозживотных извещать ветслужбу о вновь приобретенном животном, полученном приплоде, убое и реализации. И ответственность предусмотрена - 20 МРП штрафа.

Подвергаете риску покупателей

- А нам сейчас все-таки что делать? - спросила Татьяна Дерновая, - прекращать торговлю, закрываться, раз пункт не работает? Или, может, будет какое-то индивидуальное разрешение? Я бывший начальник колбасного цеха и помню, что раньше делалось так: в поселке ветврач осматривал скот перед забоем, на подворье его резали, привозили в лабораторию, а там уже давали разрешение на торговлю. Такого не будет?

Ответили, что не будет. Если идти на решение вопросов таким образом, никогда система не заработает и убойные пункты не будут востребованы.

- Чтобы на их услуги был спрос, необходимы объекты внутренней торговли, которые бы строго соблюдали нормы, чтобы ни одна туша не попала к ним на прилавок без ветэкспертизы. Пока система так не будет работать, спроса на убойные пункты и не будет, - сказал Толеген Иманбаев и добавил: - Купив мясо без документов, вы подвергаете риску покупателей. Простая ситуация: сегодня животное вакцинировали от сибирской язвы, а завтра хозяин его продал, не выдержав положенные 14 дней. А кто-то это мясо покупает и кормит детей. Какая вероятность, что он не заразит полностью семью? Так что завтра для вас может наступить не только административная, но и уголовная ответственность. От сибирской язвы человек за три дня может умереть. А при сегодняшнем положении вещей такое опасное мясо может легко оказаться в магазине.

Управление инициировало проведение инвентаризации сельскохозяйственных животных в области, проводится она путем подворных обходов. Если выявляют несоответствия, то сообщения направляются в территориальную инспекцию, которая имеет право наказывать владельцев животных.

Фото Галины КАТКОВОЙ