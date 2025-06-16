Конина входит в перечень товаров, приобретаемых по госзакупкам, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос депутатов фракции НПК, передает Informburo.kz.

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В своём запросе депутаты отметили, что традиционно конина в Казахстане было гораздо дороже говядины, однако сейчас ситуация обратная. По мнению мажилисменов, это связано с возникшим дефицитом говядины в стране из-за активного экспорта. Депутаты помимо прочего предложили включить мясо конины в перечень товаров на портале государственных закупок РК для стабилизации цены на говядину.

В своём ответе Олжас Бектенов напомнил, что с 10 апреля продлён запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев, лимит на вывоз бычков снижен с 85 до 60 тысяч голов. Предусмотрено субсидирование затрат на корма для сельскохозяйственных животных. Разработаны новые кредитные продукты со ставкой не более 5% годовых для пополнения оборотных средств откормочных площадок и мясоперерабатывающих предприятий.

"Планируется возобновление программы, аналогичной "Сыбаға", для приобретения племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, на 2024-2026 годы предусмотрена программа по генетическому совершенствованию мясных пород крупного рогатого скота, ведётся работа по расширению кормовой базы, в том числе за счёт увеличения посевных площадей и улучшения пастбищной инфраструктуры", – перечислил премьер-министр.

Для увеличения экспортного потенциала мясного скотоводства в шести регионах реализуются пилотные проекты по внедрению австралийских технологий, направленных на снижение себестоимости мяса за счёт минимизации капитальных затрат.

"Мясо конины уже включено в реестр товаров, приобретаемых в рамках государственных закупок, с приоритетом закупки у отечественных производителей в целях обеспечения продовольственной безопасности", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Также, по словам премьера, привлекаются частные инвестиции в строительство и эксплуатацию убойных пунктов в сельской местности, в том числе по механизму государственного-частного партнёрства. В 2024 году на кредитование проектов в сельском хозяйстве выделили 20 млрд тенге (в 2025 году предусмотрено 50 млрд тенге), в том числе на животноводство выдали 603 микрокредита.