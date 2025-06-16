В Казахстане усилят контроль за перегруженными грузовиками: до конца 2026 года по всей стране обещают установить еще 220 автоматизированных станций измерения (АСИ), передает Tengri Auto со ссылкой на официальный информресурс премьер-министра.

Фото: Министерство транспорта

Большая часть из них - 126 систем - появится на трассах республиканского значения, остальные - на местных дорогах.

Как это работает

АСИ фиксируют марку, номер, вес, габариты и скорость автомобиля. Если система обнаруживает перегруз, она автоматически делает фото и передает данные в транспортную базу. Затем Комитет транспорта направляет уведомление о нарушении.

Сейчас в стране уже работает более 50 таких станций, включая 9 новых на въездах в Астану. По мнению специалистов, это должно снизить коррупционные риски и улучшить контроль за тяжеловесным транспортом.

Параллельно с этим Министерство транспорта внедрило новую систему проверки качества дорожных работ:

Подрядчик - сам проверяет материалы и ведет документацию.

Технический надзор - ежедневно контролирует процесс и скрытые работы.

Авторский надзор - следит за соблюдением проектных норм.

Национальный центр качества - выборочно проверяет работы и материалы.

Заказчик - принимает готовый объект и контролирует бюджет.

Перегруз портит дороги

По данным Министерства транспорта, в стране зарегистрировано около 60 тысяч самосвалов. По статистике, примерно 40 тысяч из них перевозят инертные грузы с перегрузом по дорогам общего пользования.

Их вес почти вдвое превышает допустимые нормы нагрузки на асфальтовое покрытие. Например, при допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят грузы общей массой 35-40 тонн. Это приводит к преждевременному износу дорожного полотна и является одним из факторов разрушения дорог.

Кроме тяжелых карьерных грузовиков, по дорогам также ездят другие виды автотранспорта с большой весовой нагрузкой, такие как бетоносмесители, автокраны и другие тяжелые автомобили.

В прошлом году за один рейд было выявлено 293 нарушения. Штраф водителям в сумме составил порядка 100 миллионов тенге.