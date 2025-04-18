Новые правила приёма в дошкольные учреждения и новые принципы построения очерёдности разработаны во имя большей социальной справедливости и стимулирования предпринимателей открывать новые места в детсадах. Впрочем, как утверждают разработчики проекта, для родителей существенных изменений нет.

Фото из архива "НГ"



Размещение государственного образовательного заказа как было, так и остаётся, а места в детских садах по-прежнему оплачивает государство. Дефицит мест в дошкольных учреждениях, который сегодня в Костанае составляет около 6 000, также никуда не исчезает. Пилотный проект ваучерного финансирования дошкольного образования, в который с 1 мая должен войти наш регион, разработан в «Финансовом центре министерства науки и высшего образования РК». Существует такое подведомство, разработчик методики и правил этого финансирования.

Источник нововведения – приказ министерства №372 «О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа с учётом ваучерного финансирования». Этот же приказ утверждает АО «Финансовый центр» оператором проекта.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Суть нововведения, - говорит директор департамента методологии и взаимодействия с госорганами АО «Финансовый центр» Гульмира НАУКЕНОВА (Астана), – в том, что схема постановки ребёнка в очередь и оплата услуг дошкольным организациям пересмотрена. По первому пункту: как сейчас формируется очередь в дошкольные учреждения? Это линейная очередь, которая даёт право льготникам быстрее получать места для своих детей. К примеру, приезжает прикомандированный в Костанай военнослужащий, и его ребёнок «отодвигает» троих детей в этой очереди. В новом проекте очередь никуда не девается, но теперь она будет распределена по 21 категории приоритетности.

Инфографика предоставлена Гульмирой НАУКЕНОВОЙ

- Новая система упраздняет так называемую «ловлю мест», когда при рандомном появлении вакансий родители должны судорожно нажимать на кнопку в приложении, - отмечает спикер. - Теперь по каждой категории будет своя очередь, и родители детей определённой категории будут видеть в информационной системе, кто перед ними стоит: просто ФИО и дату постановки в очередь. То есть всё прозрачно. Ваучеры, то есть направления, выделяются, исходя из возможностей местного бюджета. Предположим, есть определённое количество этих ваучеров, скажем, 100. Автоматизированная информационная система сама выдаст, скажем, два места детям из первой категории, столько-то – из второй и так далее, исходя из количества детей в категории и её приоритетности, пока не раздаст все сто ваучеров.

Инфографика предоставлена Гульмирой НАУКЕНОВОЙ

- Чтобы с 1 мая ваша система была перестроена и началась выдача ваучеров в дошкольные учреждения, - продолжает Гульмира Наукенова, - городскому отделу образования необходимо перенастроить информационный автоматизированный сервис Indigo, а произойдёт это в 20 числах апреля. Сервис, его интерфейс останется привычным, но появятся некоторые новые вкладки для родителей. Например, функция «Лист ожидания». Он нужен, чтобы не следить за появлением мест ежедневно, и чтобы свободные места в дефицитных садах не освобождались «по договорённости среди своих».

Родители, чьи дети уже стоят в очереди в дошкольное учреждение, автоматически перейдут в сферу действия новых правил очерёдности и будут считаться ваучеродержателями, заново никуда вставать не нужно, никого отчислять из садов не будут.

Если родителям направляется ваучер, то, как и прежде, их ребёнок получает место в системе и направление в детский сад.

- Большой шум подняли дошкольные организации и родители по поводу того, чтó теперь делать тем, чьи дети в коммерческих группах, - говорит директор департамента. - Вот в вышеназванной 21 категории приоритетности есть № 17. Мы включили в неё детей от 2 до 6, которые посещают детские сады на коммерческой основе не более 6 месяцев. Есть такие дети, которые в коммерческий садик ходят, но известно, что они смогут сделать этакий «боковой вход» в государственную группу. Теперь они в очереди, мы их «легализуем». Родители остальных могут сделать выбор – вставать ли им в очередь, либо продолжать ходить в коммерческие группы.

Инфографика предоставлена Гульмирой НАУКЕНОВОЙ

- Ваучерное финансирование откроет дорогу новым игрокам на рынке предоставления услуг детских дошкольных учреждений, - продолжает объяснение Гульмира Наукенова. - В 2024 году на этот проект перешли Шымкент, Туркестан, Уральск, Тараз. В январе этого года добавились Астана, Караганда, Жезказган, ВКО и Семей. Они продолжают работу в этом пилотном проекте. Эффективность его работы на контроле у заместителя премьер-министра. Итогов подводить не буду, но скажу, что в Таразе, Шымкенте и в Туркестане очередь в детские сады практически обнулилась. В Шымкенте, например, за это время открылись 19 новых садов, потому что там объявили о формировании нового перечня поставщиков услуг.

Инфографика предоставлена Гульмирой НАУКЕНОВОЙ

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Пилотный проект ваучерного финансирования дошкольного образования завершится в Костанае 1 июля. Именно тогда, говорит Наукенова, станут видны его достоинства или недочёты. Если опыт использования новой системы будет назван успешным, то после отчёта и анализа проект продлится как постоянно действующий.