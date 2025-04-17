«Купили автомобиль, не можем страховку сделать», «с 7 апреля нельзя сделать страховку на автомобиль», - такие сообщения читатели присылают в редакцию «НГ». Консультанты страховых компаний ссылаются на проблемы со стороны Единой страховой базы данных (ЕСБД). И не могут назвать клиентам дату, когда работа нормализуется. «НГ» попыталась разобраться.

Иллюстративное фото saqtandyru.kz

Оператором этой самой базы данных оказалась дочерняя компания Нацбанка - АО «Государственное кредитное бюро» (далее – ГКБ). Им-то мы и адресовали запрос.

Причиной всех проблем, из-за которых база стала недоступна, в ГКБ называют новый алгоритм расчета коэффициента бонус-малус (далее - КБМ). С 7 апреля вступил в силу документ, согласно которому на коэффициент теперь влияют не только ДТП с участием автовладельца, но и определенные нарушения ПДД. Среди них – выезд на встречную полосу движения и превышение скорости более,чем на 40 км/ч в количестве от трех раз за период действия предыдущей страховки.

- С 7 апреля наблюдался технический сбой периодического характера в работе ЕСБД. В этот период оформление договоров об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств осуществлялось не в стандартном объеме, - сообщает компания. - При этом, несмотря на ограниченную доступность системы, страховые компании продолжали заключение полисов.

С последним утверждением, вероятно, можно поспорить, но это оставим на усмотрение автовладельцев.

- Основной причиной стали технические сложности при переносе обновлений на продуктивный контур ЕСБД. Дополнительные затруднения были вызваны высокой нагрузкой на ЕСБД, в том числе при взаимодействии с внешними государственными сервисами, к которым интегрирована ЕСБД, для расчета КБМ по новому алгоритму, - заявляют в компании. - Для стабилизации сервисов оптимизированы внешние проверки и внесены доработки в алгоритм расчета. Команда ГКБ работала в круглосуточном режиме для восстановления работоспособности ЕСБД.

В Государственном кредитном бюро уверяют: объем заключения договоров нормализовался 9 апреля, а 11-го – завершили технические работы для восстановления основного функционала работы системы. Однако через три дня появилась новая проблема.

- Со второй половины дня 14 апреля зафиксирована периодическая техническая недоступность при авторизации пользователей, - сообщили в компании. - Специалисты ГКБ работают по устранению недоступности и стабилизации работы ЕСБД. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, возникшие в период проведения.

Ответ от компании поступил в редакцию «НГ» вечером 15 апреля. А на следующий день на сайте компании появилось уведомление: «Затруднения, связанные с авторизацией в АИС ЕСБД устранены. Работы завершены 15 апреля 2025 года в 17.00.»