Национальная сборная Казахстана по футзалу, являющаяся бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года и четырехкратным участником чемпионатов мира, не смогла завоевать путевку в финальную часть ЕВРО-2026 в основном раунде отбора.

Игрок «Аята» Иван Марахов (№19) дебютировал за национальную сборную Казахстана в матчах с командой Вьетнама / instagram.com/futsalkazakhstan

Дважды победив на групповом этапе сборную Албании (2:0 и 4:2), обыграв команду Дании (7:3), сыграв вничью со сборной Армении (4:4) и проиграв командам Дании (2:3) и Армении (2:4), казахстанцы набрали 10 очков и заняла второе место в группе 6.

А победу в группе, набрав 16 очков, одержала сборная Армении, завоевавшая напрямую путевку в финальную часть.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо КАКА после поражения в решающем матче сборной Армении сказал:

- Мы продемонстрировали игру намного хуже, чем которую могли показать. У нас есть вопросы омоложения состава, вопрос травм, лидеры не смогли принять участие в игре. Это не оправдание, но эти моменты отразились на результате. Я думаю, что шанс получить прямую путевку на чемпионат Европы мы потеряли в игре с командой Дании. Сейчас в нашей команде очень тяжелый период, и мы будем делать выводы, будем работать дальше.

После окончания группового этапа стало известно, что сборная Казахстана получил шанс побороться за выход в финальную часть ЕВРО-2026 через стыковые матчи, попав в число восьми лучших команд, занявших в своих группах вторые места. Вместе с казахстанцами такой шанс получили сборные Грузии, Италии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Венгрии и Словаки. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 21 мая, а сами противостояния будут состоять из двух матчей - дома и на выезде и пройдут с 16 по 24 сентября.

В опубликованном в апреле обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сборная Казахстана по футзалу (1439 очков) опустилась с пятого на седьмое место. А первые шесть строчек рейтинга занимают сборные Бразилии (1655), Португалии (1549), Испании (1530), Аргентины (1518), Ирана (1488) и Марокко (1468).

Сборная Казахстана уже начала подготовку к стыковым матчам и, согласно календарю ФИФА, провела с 8 по 16 апреля учебно-тренировочные сборы, в рамках которых сыграла в Хошимине два товарищеских матча со сборной Вьетнама.

На сборы были вызваны и три игрока рудненского «Аята»: Азат Валиуллин, Ерсултан Сагындыков и 20-летний Иван Марахов, для которого этот вызов стал дебютным.

Сборная Вьетнама по футзалу - одна из самых быстро прогрессирующих сборных Азии, на данный момент находящаяся на 31-й позиции в официальном рейтинге FIFA по футзалу и занимающая 6-е место среди азиатских команд. На чемпионатах мира 2016 и 2021 гг. доходила до стадии 1/8 финала, в Кубках Азии регулярно выходит в четвертьфиналы, в 2016 году и вовсе остановившись в шаге от медалей, заняв четвертое место. Последние официальные игры эта сборная провела на чемпионате Юго-Восточной Азии, выиграли четыре матча из пяти с разницей мячей - 24:8 в их пользу, уступив лишь в финале команде Индонезии. Костяк сборной Вьетнама составляют игроки двух сильнейших клубов национального чемпионата: «Тайшоннам» и «Тайшонбак».

Перед матчами наставник казахстанской сборной Кака сказал:

- Многочасовой перелет и смена часовых поясов - это тоже часть опыта, который должны получить игроки. Сборная Вьетнама после прихода в нее аргентинского тренера Диего Джустоцци стала серьезным соперником, игры с которым - хорошая возможность поэкспериментировать с составом, и для игроков будут хорошим опытом. После чемпионата мира мы вообще не проводили товарищеских матчей, все встречи были матчами на выживание, а тут мы имеем возможность выполнить те планы, о которых говорили. Главные цели УТС - проведение экспериментов с составом и тактикой игры, а для игроков, которые не выступали или мало выступали за сборную, это игры с представителями другой школы футзала.

В первом матче в Хошимине (Вьетнам) счет открыла на 14-й минуте сборная Вьетнама. Во втором тайме на 33-й минуте команда Казахстана отыгралась благодаря дебютному голу за сборную Ержана Карменова («Семей»). Но за полторы минуты до окончания матча, вьетнамцы вышли вперед, поразив пустые ворота соперника, и за оставшееся время забили еще два гола, один из которых вновь в пустые ворота.

Защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков (№11) принимает поздравлений после открытия счета / instagram.com/futsalkazakhstan

После поражения со счетом 1:4 на второй матч в стартовом составе нашей сборной вышли Валиуллин и Сагындыков. И именно защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков, приучивший к своим голам с лета в чемпионате, повторил это и в сборной, на 10-й минуте после розыгрыша углового удара на правом фланге неотразимо пробив из центра половины площадки сборной Вьетнама. Через две минуты вернувшийся в сборную Казахстана после четырехлетнего перерыва Нурсултан Пиялы («Ордабасы») удвоил преимущество нашей команды, забив красивый гол после паса пяткой Александра Дерябина («Тюмень», Россия).

Но за пять минут до перерыва хозяева сократили отставание, а на третьей минуте второго тайма сравняли счет - 2:2. Больше забитых голов в этом матче не было.

Капитан сборной Казахстана по футзалу вратарь «Семея» Лео ИГИТА так прокомментировал ничью:

- Игра была очень интересной, моменты были в обе стороны. Думаю, мы сыграли лучше сегодня, чем позавчера, особенно в обороне. Мне понравилась сборная Вьетнама - это одна из лучших команд Азии. Для нас это очень хороший тест, особенно для молодых. Я думаю, эти игроки сегодня выполнили задачу. Конечно, мы знаем, что есть смена поколения - надо немножко терпения. Все, кто за нас болеет, должны это понимать. Есть процесс. Я понимаю, что болельщики хотят, чтобы мы выигрывали постоянно, но кто не хочет? Я тоже хочу. Но надо чуть терпения с молодыми - смена поколений. Да, у Кака впереди много работы, но я не сомневаюсь, что в будущем ребята будут с честью защищать цвета нашего флага.

Сам наставник сборной так прокомментировал оба товарищеских матча:

- Матчи принесли большую пользу. У нас идет смена поколения, играют много молодых игроков. Я очень доволен уровнем игры молодых игроков. Очень рад тому, как наши опытные игроки помогали молодежи, и при должной работе можно ожидать результата. В первой встече был не совсем закономерный результат - игра была равная. Сборы получились очень продуктивными. Таких товарищеских матчей - далеко от дома, должно быть больше, только так игроки могут набираться опыта. Мы можем экспериментировать, можем выпускать игроков запаса и оценивать их игру, а в официальных матчах мы так не можем.

После перерыва продолжится чемпионат Казахстана по футзалу, но в следующих турах «Аят» будет свободен от игр, а в матчах 37-го и 38-го туров

26 и 27 апреля рудничане будут принимать лидера - «Кайрат».