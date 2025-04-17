Свертки с синтетическим наркотиком изъяли у 35-летнего жителя областного центра. Мужчину задержали по подозрению в хранении наркотиков на остановке "Автовокзал" в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

- При обыске у него обнаружили 10 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Согласно результатам судебной экспертизы, изъятое вещество оказалось мефедроном, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Общий вес наркотика составил 4,5 грамма.

ДП Костанайской области напоминает, что незаконное хранение, перевозка и распространение наркотических средств являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые предусмотрена строгая ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.