Республиканский турнир "Кубок Федерации по хоккею с шайбой" среди детских команд проходил в Ледовой арене (микрорайон Юбилейный) с 11 по 14 апреля. Организаторами соревнований выступили КГУ "Детско-юношеская спортивная школа № 3" и управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Цель турнира -привлечение детей к занятиям спортом и популяризация хоккея в Костанайской области и по всей стране.

В турнире приняли участие 8 команд из 6 регионов Казахстана: ДЮСШ 3 GORNYAK (Рудный), ДЮСШ 3 GORNYAK-2 (Рудный), Barys-3 (Астана), СДЮСШ 10-2 (Астана), Medvedi (Алматы), OLIMP (Актобе), Beybarys (Атырау) и Metallurg (Темиртау).

Маленькие хоккеисты с серьёзными лицами и горящими глазами выходили на лёд. Каждая шайба, каждая атака, каждый сейв вызывали бурю эмоций - кто-то вскрикивал от радости, кто-то от волнения. Родители поддерживали своих детей кричалками и аплодисментами. Тренеры эмоционально подсказывали с борта, а на скамейках запасных - настоящая командная поддержка

- Наши ребята из команды Beybarys показали настоящий спортивный характер, - рассказал "НГ" тренер команды из Атырау Айдын ХАПЫШТАЕВ. - В первой игре, несмотря на старания, уступили сопернику со счётом 3:2. Но уже во второй встрече сумели собраться и уверенно победили- 6:3. Команда показала сплочённость и волю к победе. Во время матчей двое игроков получили небольшие ушибы, но, к счастью, обошлось без серьёзных травм. Все участники турнира показали хорошую подготовку и стремление к победе. Несмотря на счёт и результат, главное в этих соревнованиях — опыт, возможность поиграть, показать себя и получить удовольствие от любимой игры.

- Перед началом матча всегда есть волнение, но важно играть в свою игру - именно это и помогло добиться результата, - добавил игрок команды Данил ШТУКИН.

- Мы проиграли со счётом 3:0, но не делаем акцент на поражении. Для меня, как тренера, важно, чтобы дети играли и развивались. Результат - не главное, - говорит молодой тренер команды Olimp (Актобе) Данияр ИБРАГИМОВ, работающий всего 4 месяца. - Я сам пришёл в хоккей в 12 лет и с тех пор полюбил его всем сердцем. Каждый день хоккей даёт мне заряд энергии и радости, и я хочу передать эту любовь своим подопечным.

Фото автора

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова