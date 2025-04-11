Ночь субботы, 12 апреля, начнется с осадков, на западе и севере области – с сильных, также в этих регионах ожидается гололед. Днем дождь и гроза продолжатся на севере и востоке. На востоке и юге ожидается пыльная буря.

В воскресенье, 13 апреля, днем дождь и грозу прогнозируют только на юге области.

В понедельник, 14 апреля, ночью на севере и востоке также ожидаются осадки, возможен снег. Днем в этих районах дождь и гроза продолжатся.

Все три дня на западе и юге региона ночью и утром ожидается туман.

В Костанае в субботу, 12 апреля, облачно, ночью и утром прогнозируют осадки, временами сильные. Вероятен гололед. В следующие два дня – переменная облачность, без осадков.

- Температура по области, 12 апреля, ночью 0..+5, на юге +9, на западе и севере заморозки -3 градуса. Днем +6..+11, на юге +16 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В воскресенье ночью 0..+5, на западе и севере заморозки -3, днем +12..+17 градусов. В понедельник ночью +2..+7, на западе заморозки -1, днем +15..+20 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу и воскресенье по ночам 0..+2, днем +7..+9 и +12..+14 градусов. В понедельник ночью +4..+6, днем +15..+17 градусов.

Ветер в субботу ожидается северного направления, в следующие дни – юго-западного. Скорость ветра по области составит 9-14 м/с, 12 апреля на севере, востоке и юге - 15-20 м/с, 13 и 14 апреля – на западе, юге и востоке также 15-20 м/с.

В Костанае в субботу скорость ветра ожидается 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. В воскресенье будет чуть тише – 7-12 м/с. В понедельник вновь 9-14 м/с.

Фото Олега ПАКА