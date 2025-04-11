- Просим помощи в сохранении сквера, что на Уральской, 2 "А"! - написала "НГ" Людмила МАСТРУЕВА. - Идёт строительство за забором, но уничтожается сквер, что служит жителям глотком свежего воздуха.

- Самосвалы 40-тонные, экскаваторы заезжают прямо в сквер, ломают бордюры, засыпают в сквер кучи мусора, щебня.

- Горы песка прямо высыпаны на дубы, которым по 40 лет! Ценные породы дерева, дубы ломают техникой!

На фотографиях, которые прислала читательница в конце марта, гора песка действительно прилегает к дереву.

4 апреля корреспондент "НГ" увидел, что эта куча немного отступила.

- Информацией о цели строительства объекта по ул. Уральская, 2 "А" не располагаем, - ответили сегодня на запрос "НГ" в отделе ЖКХ акимата Костаная, - так как данный участок находится в частной собственности. Какие-либо работы отдел там не проводит.

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