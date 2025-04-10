Жители Костаная, наверняка, помнят, как прошлой осенью наш город посещал велотурист из Узбекистана 66-летний Хурсанд ШЕРОВ, возвращавшийся из своего очередного путешествия по маршруту Ташкент - Владивосток, что составило более 11 тысяч километров.

Хурсанд Шеров в Актобе у памятника Алие Молдагуловой / Фото aqtobetv.kz

Это было второе посещение им Костаная, куда он приехал на велосипеде из Астаны, где был гостем V Всемирных игр кочевников. И являясь оперным певцом (а Хурсанд Шеров окончил Государственный институт искусств Узбекистана по этой специальности), он практически в каждом населенном пункте устраивает мини-концерты, конечно же, не оставив без них и наш город. Основную часть его репертуара составляют песни, которые исполнял его кумир - Муслим Магомаев, в том числе и такие, как «Журавли», «Бухенвальдский набат», «Баллада о красках», «Эх, дороги».

Тогда же он поделился своими планами совершить в этом году велопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, конечной точкой и датой которого стала бы Москва 9 мая.

Друзья «НГ» первыми встретили Кайрата Иргизбаева

Эту идею поддержал и проживающий ныне в Астане экс-костанаец Кайрат ИРГИЗБАЕВ, подполковник КНБ в отставке. Они познакомились в 2017 году во время первого посещения Костаная Хурсандом Шеровым, впервые отважившегося на велопутешествие в Москву, посвятив его Муслиму Магомаеву, которому в тот год исполнилось бы 75 лет.

У обоих велотуристов оказался одинаковым путь прихода к нынешнему увлечению. Оба увлеклись велопоездками, как говорится, не от хорошей жизни. Узбекистанцу посоветовали больше двигаться после постановки ему 12 лет назад диагноза - «ишемическая болезнь сердца», а казахстанец ушел из органов КНБ на пенсию с повышенным давлением, из-за чего он едва не был переведен на инвалидность.

Оба выбрали велосипед, постепенно увеличивая продолжительность своих маршрутов. Шеров, объехав в 2013 году родной Узбекистан, вновь запел. А Иргизбаев, сбросив больше 10 кг собственного веса и почувствовав себя намного лучше, впервые отважился на 350-километровый заезд в 2016 году, отправившись на велосипеде в Курган на юбилей своего земляка-мендыкаринца. В 2017 году ветеран КНБ два велопробега по маршрутам Астана - Кокшетау - Петропавловск - Костанай и Костанай - Астана посвятил 25-летию образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Через пять лет он проехал на велосипеде по Казахстану за 20 дней более 3000 километров.

Свой совместный велопробег, посвященный 80-летию Великой Победы и памяти героев, отдавших жизни за мир и свободу, Кайрат Иргизбаев и Хурсанд Шеров, начнут в Уральске, куда узбекистанец приехал на велосипеде из Ташкента, минуя Шымкент, Тараз, Туркестан, Кызылорду и Актобе.

Автору строк пришлось «тряхнуть стариной» и прибежать на вокзал на встречу со старым знакомым

Иргизбаев при поддержке совета ветеранов КНБ и Общественного объединения «Atamnyn Amanaty» отправился в Уральск из Астаны на поезде, во врем короткой стоянки которого в Костанае и состоялась короткая встреча с казахстанским велопутешественником.

- Этот велопробег - дань памяти нашим предкам, которые плечом к плечу сражались за мир. Своим велопробегом мы хотим напомнить о важности сохранения мира и единства между народами, - сказал Кайрат Иргизбаев на встрече с журналистами и представителями велосообщества «Костанай», членом которого он является. - Я везу с собой портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Все они, хоть и с ранениями, но вернулись с войны живыми, - рассказал Кайрат Иргизбаев.

Напутствие Кайрату Иргизбаеву от земляков

Почти 2000-километровый веломарафон «Ұлы Женіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі» - «Великая Победа: дань подвигу, пример для поколений» стартует в Уральске 12 апреля и, пройдя через российские города Оренбург, Самара, Пенза и Рязань, финиширует 9 мая в Москве. В населенных пунктах Иргизбаев и Шеров будут останавливаться, проводить встречи с местными жителями, рассказывать им о вкладе Казахстана и Узбекистана в Великую Победу, о наших ветеранах и их подвигах. Ну и, конечно же, вдохновлять духом патриотизма и исторической памяти будут помогать песни военных лет в исполнении Хурсанда Шерова из репертуара своего кумира:

- У Магомаева было очень щедрое сердце. Он пел для всех, любил всех, поэтому и его все любят. Лучшей награды мне и не нужно, столько положительных эмоций получаю, когда вижу, как люди реагируют на эти песни, радуются им!

А наши велопутешественники, считая одной их миссии своего пробега укрепление дружбы между народами через спорт и культуру, добавляют еще строчки из песни «Мы помним бой» (музыка Полада Бюль-Бюль оглы, слова Николая Добронравова) из репертуара Муслима Магомаева: «...Нам ордена воспоминаний дороже всех других наград».

Фото Серика АХМЕТЮЕКОВА