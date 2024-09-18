Вот уже более десяти лет Хурсанд ШЕРОВ занимается велопутешествиями. Причем, в отличие от других, он преодолевает значительные расстояния с песней.

Последняя передышка перед Костанаем /Фото Хурзанда ШЕРОВА

Все дело в том, что этот 66-летний житель Ташкента - профессиональный певец. Хурсанд окончил Государственный институт искусств Узбекистана по специальности «оперный певец», много лет был солистом в театре и Национальном эстрадно-симфоническом оркестре имени Батыра Закирова. Сейчас руководит ансамблем «Регистан» при ташкентском хокимияте.

В Костанай оперный певец приехал вечером 17 сентября на велосипеде из Астаны, где посетил V Всемирные игры кочевников. А в столицу Казахстана он прибыл, возвращаясь из своего очередного велопутешествия по маршруту Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Алтайский край - Улан-Батор (Монголия) - Улан-Удэ - Чита - Владивосток, что составило более 11 000 км. И практически в каждом населенном пункте он устраивал мини-концерты. А основную часть репертуара составляют песни его кумира - Муслима Магомаева.

- У этого прекрасного певца было очень щедрое сердце, - говорит Хурсанд Шеров. - Он пел для всех, любил всех, поэтому и его все любят. Когда исполняю его песни, люди так радуются, столько положительных эмоций получаю, что лучшей награды мне и не нужно!

В первый раз путь Хурсанда через Костанай проходил в 2017-м - в год, когда Муслиму Магомаеву исполнилось бы 75 лет. Тогда Шеров впервые отважился на велопутешествие в Москву, посвятив его юбилею кумира.

На велосипед же сел для того, чтобы решить свои проблемы со здоровьем. Более 11 лет назад во время выступления на отчетном концерте ему внезапно стало плохо. Но он перетерпел боль в груди до окончания концерта. А после обследования поставили первоначальный диагноз - «ишемическая болезнь сердца».

- Для меня это стало шоком - не курил и не пил и вдруг такой диагноз, - вспоминает певец. - Болезнь отразилась и на голосе. Я прошел многих врачей, а когда за мое лечение взялся ученик известного советского кардиолога Евгения Чазова профессор Равшанбек Курбанов, он определил неврологическое заболевание сердца и посоветовал больше двигаться. Я выбрал велосипед. Постепенно ушла боль, восстановилось дыхание и вернулся голос.

С тех пор Хурсанд не расстается с велосипедом, выбрав своим девизом слова древнегреческого философа Аристотеля: «Движение - это жизнь, а жизнь - это движение», и удивляя врачей - проблемы с сердцем исчезли.

Так вновь запевший велопутешественник, объехав в 2013 году родной Узбекистан, стал постепенно увеличивать продолжительность своих маршрутов.

А в июле 2017 года, находясь проездом в Костанае, он познакомился с «костанайским соловьем» Арыстаном Курмановым и... задержался еще на день, чтобы выступить вместе вечером на концерте в «Сосновом бору». Пришлось потом «гнать велосипед», чтобы вернуться в график и вовремя успеть в Москву.

Пришлось «гнать велосипед» и сейчас, чтобы приехать за день до запланированного мероприятия в Доме дружбы, на которое он был приглашен азербайджанской общиной, и вновь, уже сегодня, выступить с Арыстаном Курмановым в «Сосновом бору» перед отдыхающими. А в репертуаре как всегда - песни Муслима Магомаева.

- Главное богатство Казахстана - его жители, - говорит велопутешественник. - Они очень добрые, встречая меня в пути, всегда интересуются, не надо ли чего, предлагают ночлег.

Костанайца Серика Ахметбекова и ташкентца Хурсанда Шерова объединяет любовь к музыке, путешествиям и... узбекскому плову /Фото Сергея БИРКЛЕ

И Хурсанд Шеров отвечает им взаимностью, даря им радость и счастье, исполняя песни Муслима Магомаева. Ведь не зря его имя означает «счастливый», «радостный». А миссией своих велопутешествий он считает укрепление дружбы между народами через спорт и культуру.