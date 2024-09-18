Бесплатный концерт покажут костанайцам в рамках республиканского фестиваля тюркской культуры
Ксения РЕБИК
18 сентября 2024, 16:34 | Культура
Республиканский фестиваль «TURKfest.kst.2024» продлится в Костанае два дня. В первый день, 19 сентября, состоится конференция «Общие истоки и особенности развития тюркских народов Казахстана».
А на следующий день, 20 сентября, в ДК Мирас пройдет гала-концерт, где выступят специально приглашенные гости:
- Нематилло Зкруллаев (г.Астана) – лауреат республиканских и международных конкурсов, солист Международной оперной академии «Astana Opera»;
- Хурсанд Шеров (Узбекистан) – странствующий на велосипеде оперный певец из Ташкента;
- народный чечено-ингушский ансамбль «Вайнах» (г.Астана) - победитель международных и республиканских конкурсов.
Также в программе выступления костанайских и рудненских артистов.
Начало в 15.00. Вход свободный.
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