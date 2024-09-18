Республиканский фестиваль «TURKfest.kst.2024» продлится в Костанае два дня. В первый день, 19 сентября, состоится конференция «Общие истоки и особенности развития тюркских народов Казахстана».

А на следующий день, 20 сентября, в ДК Мирас пройдет гала-концерт, где выступят специально приглашенные гости:

Нематилло Зкруллаев (г.Астана) – лауреат республиканских и международных конкурсов, солист Международной оперной академии «Astana Opera»;

– лауреат республиканских и международных конкурсов, солист Международной оперной академии «Astana Opera»; Хурсанд Шеров (Узбекистан) – странствующий на велосипеде оперный певец из Ташкента;

– странствующий на велосипеде оперный певец из Ташкента; народный чечено-ингушский ансамбль «Вайнах» (г.Астана) - победитель международных и республиканских конкурсов.

Также в программе выступления костанайских и рудненских артистов.

Начало в 15.00. Вход свободный.