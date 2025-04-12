Наша природа щедра на сюрпризы. Вот и сейчас она, похоже, решила отменить период межсезонья, когда зимней рыбалки УЖЕ нет, а летней нет ЕЩЕ. Сейчас есть и та, и другая…

Сначала на лодке, потом по льду…

Костанаец Владимир КОНЮХОВ закрывал зимний сезон 5 раз. Ситуация знакомая. В первый раз вдвоем с таким же, как и сам, одержимым рыболовом они отправились на Верхний Тобол. Обоим, между прочим, уже значительно за 70, но если учесть, что, согласно древнему изречению, время рыбалок в годах жизни не учитывается, то, наверное, каждому вполовину меньше. С трассы свернули к водоему на 153-м км, спустились вниз по подсохшей полевой прямо до уреза воды. Именно воды, потому что лед уже маячил в десяти метрах от берега. Но это наших рыболовов не испугало: накачали лодку, привязали к ней длинную веревку, загрузили всю рыбацкую амуницию и поплыли. Сначала переправился Владимир. Выгрузив все, перебросил веревку своему подельнику. Тот подтянул посудину к себе и переправился сам.

Владимир Конюхов пытался закрыть зимний сезон на озере Куриное / Фото из личного архива

Для неопытного рыболова проблемой стала бы швартовка ко льду, но не для наших мэтров. Приподняв нос лодки, они закатывали ее на лед, немного продвигали и только потом выбирались. Лед тогда был еще сантиметров 80-90. Насверлив с десятка два лунок на двухметровой глубине, расставили жерлицы с живцом и приготовились ждать. Вот только ожидание, как и положено по «последнему» льду, было недолгим. За несколько часов рыбалки каждый надергал по 15-16 щучек. Трофейные в тот день не попались: зубастая была средних размеров, но зато адреналина хватило для того, чтобы, еще не уехав, планировать следующий приезд сюда. Выплывали таким же макаром: спокойно и уверенно, зная твердо, что закрытие зимнего рыбацкого сезона у них отодвигается.

Помню, что как-то и мы с Сабанеем в компании Владимира Конюхова закрывали зимний сезон на Верхнем Тоболе. Правда, тогда не обошлось без экстрима. Пришлось повозиться с машиной, которая застряла в грязной жиже на подъезде к водохранилищу, переправляться по воде на лед на чьей-то найденной на берегу металлической лодке с худым днищем и неуклюжими веслами. Проблема была высадиться на лед, который начинал крошиться при трении о тяжелый металлический борт. Добираться обратно до берега тоже было весело. Лед к концу рыбалки отошел метров на 50, поднялся ветер. Большая неповоротливая посудина надежности не внушала. А на льду нас было пятеро без сотовой связи и о помощи можно было только мечтать.

Конечно же, спасателем стал Конюхов. Он один переправился на проблемной лодке, накачал свою ПВХ, которую проигнорировал перед заплывом, а потом, качаясь на волнах, перевез на берег каждого из нашей рыбанутой компании.

Щука последнего льда с Верхнего Тобола / Фото Владимира КОНЮХОВА

…Как признался мне Владимир, после первой попытки закрыть нынешний зимний сезон на Верхаше он трижды пытался его завершить на озерах Узункольского района - Большом Тересколе и Курином, что рядом с узункольской Федоровкой. Но окончательно закрыл все-таки на Верхнем Тоболе, в районе базы отдыха «Ак-Шанырак», когда лед на пятиметровой глубине уже был менее полуметра и совсем рыхлым, игольчатым.

Не удивлюсь, если узнаю, что где-нибудь на севере нашей области со льда кто-то рыбачит и сейчас.

И на летние удочки

Да, рыболовы поселка Боровской в Мендыкаринском районе летний сезон уже открыли недели две назад. Нет, не на Косколе, как можно бы было предположить, потому что летняя карасиная рыбалка чаще у нас начинается именно там, и не на Покровском, где мы открывали сезон летней рыбалки в прошлом году. На котловане, до которого от Боровского рукой подать.

Место это нам с Сабанеем хорошо знакомо, как и здешний карась. От Костаная ехать сначала надо по боровской автотрассе 80 км, проехав поселок, повернуть по асфальту налево, в сторону элеватора, никуда не сворачивая, добраться до огромного сеновала, за ним повернуть направо и двигаться по накатанной полевой, которая неизбежно приведет к водоему.

Место это загадочно-привлекательное не только добрым, но и капризным карасем, но и тем, что в озеро впадает ручей, вокруг которого весной образуется лиман со снующими карасями. Ловят их здесь подсаками, а то и просто руками на глубине в 20 см. И, скажу честно, манипуляция эта веселая и не менее азартная, чем ловля серебристика на удочку. Правда, в это время в тебе засыпает рыбак и просыпается охотник.

Надо присмотреть местечко, где маячками высовываются из воды карасиные плавнички, затем очень осторожно, бесшумно добраться до нужной точки и замереть, держа подсак наготове. Можно кинуть горсть привады. Сначала рыбы не будет, она «разбежалась» во время вашего передвижения. Надо набраться охотничьего терпения, а когда карась окажется в зоне досягаемости вашего «оружия», молниеносно пустить его в ход. Ловить руками - менее успешно, потому что, во-первых, поджидать «жертву» приходится в полусогнутом состоянии, а во-вторых, скользкую рыбину сложно удержать. Руками ловить в этом лимане карася у меня не получается, хотя я видела, как это иногда удается другим «охотникам».

По поводу такой рыбалки у нас с Сабанеем ведется давний спор. Он считает, что этот способ не гуманен. Что рыбак с рыбой в нем не на равных. С чем я не соглашаюсь, и главный мой аргумент - такая рыбалка никогда не бывает уловистой. Чего не скажешь о рыбалке на классические снасти. Можно часами бродить по лиману, видеть множество рыбы, а поймать лишь несколько штук. А за это время кто-то с берега наловит несколько килограммов.

На удочку половить карасика здесь можно и из ручья. Видимо, вода в нем прогревается быстрее, чем в котловане. Ручей не слишком мелкий и сверху рыболову карася не видно, так что здесь, согласно Сабанею, рыбак с рыбой на равных.

Сейчас, кстати, на котловане лед отошел от берега метров на 30, но вода, понятно, не прогрелась, а потому на уловы крупного карася пока надежды нет. Он, изнеженный, ждет тепла и крупного свежего червячка. Кстати, Сабаней уже был в червячной разведке в своем заветном месте в границах Костаная и совсем немного - всего штук 500 - накопал для открытия летнего сезона (удивляюсь: добывать червей, копаясь в слякоти, для Сабанея азарт не меньший, чем сама рыбалка).

На котловане с берега уже можно забросить удочку с червем (а лучше с его половинкой) на глубину 1,2 м, подбросить немного прикормки (боровчане используют жмых или вообще не прикармливают), помедитировать на летний поплавок. Дождаться, когда он вздрогнет, оживет, а потом радоваться миниатюрному серебристому карасику, балансирующему на крючке. И обязательно первому даровать жизнь, чтобы удачным был весь предстоящий летний сезон.

Клев-инфо

- Напоминаем: на водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области с 20 марта до 20 апреля действует нерестовый запрет на вылов щуки, с 20 апреля по 30 мая в этих же местах нельзя будет рыбачить на сазана (карпа), леща, линя, судака.

- На водоемах других районов и городов Костанайской области вступает в силу нерестовый запрет на вылов:

- щуки, язя - с 10 апреля по 10 мая;

- карася - с 20 мая по 10 июня;

- сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня.

- на Косколе начал на мели поклевывать карась, на раттлины попадается щурогайка;

- постепенно просыпается озеро Покровское: на отмелях нет-нет да и клюнет карась.

