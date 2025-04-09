По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 апреля, на западе, севере и юге области пройдут дожди, сопровождаемые грозами. В пятницу, 11 апреля, на севере, востоке и юге ожидаются грозовые дожди, на севере и юге - сильные. В субботу, 12 апреля, вновь дождь, гроза, особенно сильные дожди пройдут днём на севере и востоке области.





В течение ближайших трёх суток, при сильном ветре местами возникнут пыльные бури, на западе и юге в ночные и утренние часы туман.

В Костанае в ближайшие три дня ожидается дождь, в четверг - с грозой.

- В четверг ночью по области будет 7-12, на юге 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём воздух прогреется до 20-25°С. В пятницу ночью будет такая же температура - 7-12°С, на юге 15°С. Днём ожидаем 12-17°С, на юге 20°С. В субботу ночью на большей части территории прогнозируем 3-8°С, на юге 11°С. Днём термометры покажут 8-13°С, на юге 16°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12°С, днём 23-25°С. В пятницу: ночью 9-11°С, днём 13-15°С. В субботу: ночью 5-7°С, днём 9-11°С.

В четверг ожидается южный ветер скоростью 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с на севере и востоке области. В пятницу будет юго-западный ветер 15-20 м/с. В субботу ветер будет северным скоростью 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



