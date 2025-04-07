Четвертьфинальными матчами стартовал второй этап чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

БК «Тобол» - БК «Иртыш»: мяч в игре / Фото nbf.kz

Первыми свои поединки на этой стадии плей-офф провели «Тобол», завершивший первый этап чемпионата на втором месте, и занявший в регулярном чемпионате седьмое место «Иртыш». В четвертьфинальных противостояниях, согласно регламенту чемпионата, борьба за путевки в полуфинал проводится в сериях матчей до двух побед.

В рамках регулярного чемпионата «Тобол» и «Иртыш» провели четыре матча, в которых четыре победы одержал костанайский клуб - 107:74 и 111:72 в Павлодаре и 87:69 и 89:75 в Костанае.

Первый четвертьфинальный матч между этими командами прошел в Костанае.

В стартовой пятерке «Тобола» на паркет спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Рустам Валиев, Антон Быков и Адильбек Битенов.

В первой половине стартовой четверти хозяева повели в счете, добившись разницы в семь очков - 11:4. Но павлодарцы уже на шестой минуте догнали соперника - 12:12. Однако равенство продержалось недолго, и к окончанию первого игрового отрезка баскетболисты костанайского клуба добились двухзначного преимущества - 31:20.

Разница в счете продолжала расти и во второй четверти, и после 43:26 в пользу хозяев главный тренер «Иртыша» Жулдыз Байдусенова была вынуждена взять первый тайм-аут. Однако минутная передышка не изменила ход встречи. Не повлиял на игру и второй тайм-аут «Иртыша», и на большой перерыв команды ушли при счете 57:35 в пользу «Тобола».

Еще шесть очков добавил костанайский клуб к своему преимуществу в третьей четверти - 83:55.

Заключительная десятиминутка прошла в относительно равной борьбе, что не помешало баскетболистам «Тобола» перешагнуть стоочковый рубеж и победно завершить матч - 104:78 (31:20, 26:15, 26:20, 21:23).

Лучшим бомбардиром в составе «Тобола» в этом матче был Антон Быков, набравший 20 очков. Немного уступил ему 16-летний Дарим Султанов - 17 очков. Также результативными действиями отметились в команде Шаим Куанов - 16 очков, Василий Петришинец - 14, Рустам Валиев - 12, Адильбек Битенов - 7, Борис Назмутдинов - 5, Адиль Султанов - 4, Павел Ильин, Константин Двирный и Артур Джунусов - по 3.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Второй четвертьфинальный матч, по договоренности команд, также прошел в Костанае, а в стартовой пятерке «Тобола» Назмутдинов сменил Битенова.

Начало встречи прошло в упорной борьбе, о чем говорит и счет, который на седьмой минуте первой четверти в четвертый раз стал равным - 20:20. Но концовка больше удалась «Тоболу», которому к окончанию четверти удалось оторваться на семь очков - 33:26.

Однако через две с половиной минуты второго игрового отрезка павлодарским баскетболистам удалось сравнять счет - 35:35. После этого команды в течение шести минут несколько раз меняли друг друга на посту лидера, четырежды сравнивая при этом счет - 49:49 за полторы минуты до большого перерыва. И удавшийся рывок «Иртыша» позволил ему на этот раз завершить первую половину встречи лидером - 57:53.

Отдых явно пошел на пользу хозяевам, которые в начале третьей четверти дважды сравнивали счет, а после 59:59 стали методично уходить в отрыв, который достиг перед заключительным игровым отрезком восьми очков - 76:68.

Характер игры не поменялся и в четвертой четверти, на восьмой минуте которой «Тоболу» вновь покорился рубеж в сто очков - 101:80. И в итоге баскетболисты костанайского клуба уверенно выиграли и второй поединок - 105:91 (33:26, 20:31, 23:11, 29:23).

И вновь самым результативным в команде стал Антон Быков, который набрал 24 очка и, совершив еще 12 подборов, записал на свой счет дабл-дабл. Копилку костанайского клуба в этом матче также пополняли Шаим Куанов - 22 очка, Василий Петришинец - 17, Адильбек Битенов - 11, Павел Ильин и Дарим Султанов - по 10, Борис Назмутдинов - 7, Рустам Валиев и Артур Джунусов - по 2.

Таким образом, «Тобол» вышел в полуфинал чемпионата Казахстана, где его соперником станет победитель стартующего 14 апреля противостояния «Барсы Атырау» - «Астана».

В другой половине турнирной сетки ставший досрочно полуфиналистом победитель регулярного чемпионата «Ирбис Алатау» будет бороться за путевку в финал с победителем четвертьфинальной пары «Алматинский Легион» - «Каспий».