Матч четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Кокшетау с местным «Окжетпесом».

Опека Николая Сигневича хорватским защитником «Окжетпеса» Франьо Прце привела к замене нападающего / Фото kazfootball.kz

Обе команды находились в верхней половине турнирной таблицы после первых трех туров - «Тобол» занимал четвертое место в турнирной таблице, набрав 5 очков, а «Окжетпес», набрав на одно очко меньше, шел шестым.

Накануне этого матча стало известно, что полузащитник «Тобола» Данияр Усенов до конца этого сезона будет выступать на правах аренды за «Актобе».

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Окжетпес» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Темирлан Ерланов и Марко Вукчевич, полузащитники Цотне Мосиашвили, Асхат Тагыберген, Эссьен Эдедем и Ислам Чесноков, а также нападающие Давид Энен и Николай Сигневич.

Первые полчаса встречи гости практически вдвое больше времени владели мячом, позволяя сопернику действовать на контратаках, но до ударов по воротам дело доходило редко. В одном из моментов хороший шанс открыть счет появился у Чеснокова, который после ввода мяча в игру украинским вратарем «Окжетпеса» Алексеем Шевченко опередил хорватского защитника хозяев Франьо Прце, перехватил мяч у границы штрафной площади, добежал с ним до вратарской площадки, но, пробив справа в дальний угол ворот, не попал в створ.

Пролетел мимо створа мяч и на 29-й минуте после удара с ходу из центра с подступов к штрафной площади в правый нижний угол ворот гостей нападающего кокшетауского клуба Алияра Мухамеда, завершавшего быструю контратаку с участием полузащитников клуба Даурена Жумата и Адама Адахаджиева.

В конце тайма опасно пробил справа по воротам хозяев Тагыберген, когда мяч по высокой траектории полетел под перекладину, и вратарь кокшетаусцев с трудом справился с этим ударом. А на второй компенсированной к первому тайму минуте Чесноков попытался убежать с мячом по правому краю, но был сбит Асланом Дарабаевым, получившим первую в матче желтую карточку.

После перерыва в составе «Тобола» вместо Сигневича на поле вышел Жаслан Жумашев. Через минуту после возобновления игры гости провели атаку по правому краю, в ходе которой Чесноков после передачи Вукчевича добежал до лицевой линии, сместился вдоль нее к штрафной площади и сделал подачу на дальнюю штангу Жумашеву. Защитник «Окжетпеса» Санжар Сатанов выбил мяч головой, но его подхватил на правом краю штрафной площади Вукчевич и сделал подачу верхом на Мосиашвили, который головой пробил по воротам. Однако Шевченко в падении поймал мяч, опередив готовых добить его в сетку ворот Энена и Жумашева.

На 52-й минуте хозяева во время контратаки перевели мяч с правого края в центр, и полузащитник «Окжетпеса» Дамир Марат опасно пробил по воротам при входе в штрафную площадь, но мяч пролетел над перекладиной. Через шесть минут в составе «Тобола» произошла вторая замена, и вместо Мосиашвили на поле вышел Александр Зуев.

После часа игры очередная контратака хозяев завершилась ударом Дарабаева от границы штрафной площади в левый нижний угол ворот, но Устименко в падении выбил мяч на угловой. А при его розыгрыше Сатанов из центра штрафной площади головой пробил по воротам, но Ерланов головой в падении отбил летевший в левый угол мяч. На 65-й минуте Устименко вновь вступил в игру, поймав мяч в правом нижнем от себя углу ворот после удара с линии штрафной площади Мухамеда. А через минуту «Окжетпес» остался в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку с поля был удален капитан кокшетауского клуба Нияз Идрисов, успевший менее чем за двадцать минут грубо сыграть против Вукчевича и Энена.

Однако хозяева после удаления не стали играть на удержание ничейного результата. И, хотя «Тобол» еще больше заставлял играть их от обороны, кокшетаусцы продолжали при первой же возможности проводить контратаки. Так, на 74-й минуте Дарабаев опасно прострелил с левого края штрафной площади, Устименко в падении не дотянулся до мяча, но не успел к нему у дальней штанги и Жумат.

На 75-й минуте вместо Ерланова главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев выпустил на поле Виктора Брагу. Через три минуты Зуев сделал хороший пас низом на правый край штрафной площади Вукчевичу, который верхом перевел мяч на противоположный край Чеснокову, чей удар с лету заблокировал вышедший на замену защитник Виктор Гунченко. Через минуту еще один удар Чеснокова с левого края штрафной площади после передачи Жумашева был заблокирован также вышедшим на замену защитником Бексултаном Шамши. Но мяч остался у «Тобола», продолжавшего владеть мячом вблизи ворот хозяев, которые не поддавались панике и по-прежнему аккуратно играли в обороне.

Концовку матча гости провели на половине поля соперника, заменив на первой добавленной минуте Энена на Наурызбека Жагорова. А на третьей добавленной минуте Брага из центра перевел мяч налево Жумашеву, который отдал его еще левее Зуеву, а тот от угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот. И мяч, пролетев над головами защитников, опустился и, отскочив от газона под прыгнувшим за ним вратарем, влетел в сетку ворот. А костанайский клуб, упустивший победу в предыдущем туре, пропустив в дополнительное время с пенальти, на этот раз в дополнительное время сумел забить гол, принесший ему три очка.

В следующем туре «Тобол» 19 апреля будет принимать в Костанае «Актобе», а перед этим - 13 апреля также в манеже «Тобыл Арена» проведет матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Казахстана с «Жетысу».