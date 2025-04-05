«Так жалко деревца!» - На обрезку пирамидальных тополей жалуется жительница Костаная
Андрей СКИБА
5 апреля 2025, 18:04 | ЖКХ
Их обрезали на пр. Назарбаева.
- Что за вандалы дали такое распоряжение?! Сделали пальмы какие-то! - комментирует она. - Зачем сажать деревья, которые вам не нужны в таком виде, как им генетически заложено?
В службу iKomek (109) она не обращалась.
- Это слишком долго, - пояснила женщина. - Вчера еще ветки валялись вечером, сегодня уже все вывезли, но никого из работников не видно. Проезжали мимо, так жалко деревца!
"НГ" обратилась за комментарием в пресс-службу акима Костаная. Ждем ответ.
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