Фото и видео степного пожара в Аулиекольском районе журналистам прислали местные жители. Они заметили в небе клубы дыма.





Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области, сейчас спасатели МЧС Казахстана ведут активную борьбу с природным загоранием.

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- Оно началось на территории степи в районе Б. Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района, - сообщили в ведомстве. - На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд. Проведено аэровизуальное обследование с вертолета.



В ведомстве отметили, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер. Угрозы населенным пунктам нет.

Фото предоставлено жителями Аулиекольского района