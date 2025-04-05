В Талдыкоргане в спортивном комплексе «Жастар» прошли командный чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин и молодежный чемпионат республики по пара пауэрлифтингу, в котором приняли участие более 130 атлетов с повреждением опорно-двигательного аппарата (СПОДА) и нарушением зрения из 16 регионов республики.

Воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» - призеры чемпионата РК по пара пауэрлифтингу / Фото instagram.com/invasport_kst

Костанайскую область на этих соревнованиях представляли воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко и Григория Зиберова.

По итогам командного чемпионата РК среди спортсменов СПОДА костанайские атлеты заняли два призовых места.

Кубком за третье место была отмечена женская сборная области, набравшая 64 очка и совсем немного уступившая хозяевам соревнований - сборной Жетысуской области, в активе которой 67 очков, и отставшей от нее всего на одно очко команде Кызылординской области (66 очков).

Свой вклад в этот успех внесли подтвердившие нормативы мастеров спорта международного класса Анара Аханова, ставшая сильнейшей в жиме штанги лежа в весовой категории до 50 кг с результатом 88 кг, и Роза Дюсебаева, занявшая второе место в весовой категории до 55 кг с результатом 72 кг. Покорился норматив мастера спорта международного класса и занявшей второе место в весовой категории до 61 кг Валерии Дегтяревой. Также второе место в своей весовой категории заняла мастер спорта РК Нина Маслова (до 73 кг). А норматив кандидата в мастера спорта выполнила Мария Салько, занявшая третье место в весовой категории до 45 кг.

Также третье место у сборной Костанайской области и в общекомандном зачете, набравшей с учетом выступления мужчин 108 очков и уступившей командам Жетысуской (139 очков) и Кызылординской (118 очков) областей.

На счету мужчин призовые места в трех весовых категориях.

Второй результат в весовой категории до 49 кг показал победитель Кубка мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи мастер спорта международного класса Фархат Мутунов. А третьи места заняли в своих весовых категориях двукратный чемпион мира среди юниоров Али Галимулин (до 59 кг) и Нуржан Кожаяхметов (до 80 кг).

Кроме этого, женская команда нашей области в составе Анары Ахановой, Нины Масловой и Розы Дюсебаевой впервые приняла участие в соревнованиях «Women's team» и заняла второе место с результатом 195,8 очков. А победу здесь одержала сборная Жетысуской области - 211,5.

В чемпионате Казахстана среди спортсменов с нарушением зрения Костанайскую область представлял серебряный призер чемпионата мира по пауэрлифтингу IBSA (Международная федерация спота слепых) Андрей Зелевский из Костанайского района. Выступая в весовой категории до 82,5 кг, он занял первое место, показав в приседании со штангой результат 130 кг, выжав лежа штангу весом 90 кг и покорив в упражнении на становую тягу 176 кг. При этом он установил рекорды Казахстана в сумме троеборья - 396 кг и в становой тяге.

И наконец, в молодежном чемпионате Казахстана костанайские юниоры заняли два первых и одно второе места.

Фархат Мутунов стал сильнейшим в весовой категории до 49 кг, в каждой попытке внося поправки в таблицу рекордов Казахстана среди юниоров. В первом же подходе он выжал штангу весом 130 кг и на 16 кг превысил принадлежащий ему рекорд. Затем были успешные рекордные попытки на 140 кг и 145 кг. И еще один рекорд был установлен им в сумме трех подходов - 405 кг.

Али Галимулин занял первое место в весовой категории до 59 кг с результатом 111 кг, выполнив норматив мастера спорта РК.

Также выполнила норматив мастера спорта РК Арианна Кобзарь из Денисовского района, занявшая второе место в весовой категории до 41 кг.