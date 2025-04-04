По прогнозам синоптиков, в субботу, 5 апреля, на территории области осадков не ожидается, на западе и востоке в ночные и утренние часы будет туман. В воскресенье, 6 апреля, на севере и западе прогнозируются осадки и туман, днём - гроза.

В понедельник, 7 апреля, ночью на западе и севере пройдут дожди, днём сильный дождь ожидается на юге. На севере и западе вновь туман.

В Костанае в субботу и воскресенье переменная облачность без осадков, в понедельник днём - дождь.

- По области в субботу ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА, - Днём термометры покажут 13-18 градусов выше нуля. В последующие двое суток температуры будут только плюсовые. В воскресенье ночью ожидаем 0...+5°С, днём 17-20°С. В понедельник ночью термометры покажут 2-7°С, днём 10-15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0...+2°С, днём 15-17°С. В воскресенье: ночью 2-4°С, днём 16-18°С. В понедельник: ночью 3-5°С, днём 13-15°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе и севере области. В пятницу днём отдельные порывы будут достигать скорости 23 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ



