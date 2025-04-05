Этого кота волонтеры ОО «Надежда плюс kst» нашли возле дома № 82/6 по ул. 5 Декабря (район старой «Березки») в Костанае.

Степан не только уживается с другими котами, но и воспитывает чужих котят

- Степану 2 года. Несколько дней назад его сняли с электрического столба возле этого дома, - рассказала «НГ» волонтер Полина БОБРЕНКО. - В приюте кота кастрировали и чипировали. Он очень ласковый и уживается с другими котами, но недружелюбен к собакам.

В приюте Степан даже воспитывает чужих котят - вылизывает их, при необходимости ругает.

- Особых условий содержания кот пока не требовал, - говорит Полина. - Ест сухой корм, любит желешки. К лотку приучен.

Чтобы забрать Степана или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Полины БОБРЕНКО