Куриная или индюшачья печенка - продукт универсальный. И паштет сделать, и пожарить, и запечь можно. Вот этот последний вариант я опробовала. Вообще, автор рецепта запекал ее со сливами и яблоками. Но у нас цены на сливы сейчас космические, пришлось мне ограничиться яблоками.

Наверно, такую печенку хорошо готовить в порционных формах

Итак, нарезаем полукольцами обычный репчатый лук. На дне формы для запекания делаем из него подушку толщиной сантиметр-полтора. Слегка-слегка солим лук и так же скромно добавляем сахар. Ремарка: основа рецепта - от повара из Ливана, где в ходу добавления, например, в блюда из мяса сладких фруктов типа фиников и специй вроде корицы, бадьяна. И сюда он тоже предлагает класть их. Одновременно с этим дает вариант, более ориентированный на европейский вкус. Так что сахар к луку - это по желанию.

Я его положила. Поверх лука располагаем печенку, птичью резать не стоит. Тоже присолить и посыпать тимьяном. У меня сухой дачный. Если найдете свежий, кладите веточки. Поверх печенки располагаем яблоки тонкими дольками. (Сливу предлагалось класть разрезанной на половинки, срезом вниз).

На все это по рецепту требовалось еще положить пластинки чеснока. И на финише - стружку холодного сливочного масла. Я все это исполнила в точности, хотя по поводу чеснока сверху засомневалась. И вообще, его присутствие рядом с тимьяном мне казалось лишним.

Запекалось все это 25 минут при 180-190 градусах. Я ориентировалась даже не на печенку, а на то, чтобы лук внизу не начал пригорать. Если, разрезав самый крупный кусок печенки, вы увидите кровь, просто оставьте форму на 5-7 минут в горячей, но выключенной духовке. Дойдет.

Получилось вкусно. На последних минутах готовки я облила содержимое формы десертным красным вином. Не зря. Получила приятный соус.

Вообще блюдо вышло вкусным. Сочетание печени с тимьяном и кисло-сладким яблоком я оценила на пятерку. Но вот чеснок, как и ожидала, сверху запекся до черноты. Аромата от него не осталось, вместо вкуса - горечь. Впредь ну его. Кстати, в недра своего блюда я сунула финик без косточки. На пробу. Неплохо он себя показал. В следующий раз точно попробую готовить все-таки со сливами, финиками, бадьяном и корицей.

Ингредиенты

На 3-4 средние куриные печенки - 1 среднюю луковицу, 1 яблоко, 5-6 веточек тимьяна, 30-40 г сливочного масла, 50 мл красного вина.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ