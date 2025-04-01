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Пожар в академическом лицее Костаная прокомментировали в ДЧС

Диас СУЛЕЙМЕН

1 апреля 2025, 21:05 |  Криминал

Сообщение о возгорании поступило на пульт 112 сегодня, 1 апреля.

- На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты, - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. - По прибытию установлено, что в кухонном помещении произошло короткое замыкание проводов электрической плиты, что привело к тлению горючих конструкций плиты на площади 0,2 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.