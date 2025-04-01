Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что внедрение ОСМС оказало позитивное влияние на жизнь казахстанцев. Согласны ли вы с этим утверждением? Да. Финансирование здравоохранения с момента внедрения ОСМС выросло в три раза.

Да. Высокотехнологичные и дорогостоящие диагностические услуги стали доступнее.

Нет. На здравоохранение тратят больше, но качество медуслуг по-прежнему низкое.

Нет. Детей с тяжелыми диагнозами по-прежнему лечат за рубежом и за счет родителей.

