В Астане, в ледовом дворце «Алау», завершились соревнования по шорт-треку в программе VI зимней Спартакиады Республики Казахстан.

Сборная Костанайской области (на переднем плане) - бронзовый призер Спартакиады в смешанной эстафете / Фото instagram.com/qaz.iceteam

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из девяти регионов республики, которые боролись за награды на дистанциях 500 м, 1 000 м и 1 500 м, а также в эстафетах среди мужчин на 5 000 м, среди женщин на 3 000 м и в смешанной эстафете на 2 000 м.

Успешно выступила в соревнованиях сборная Костанайской области под руководством старшего тренера Николая Федоренко, занявшая призовые места в пяти из девяти видов спартакиадной программы - одно первое и четыре третьих.

Призеры Спартакиады РК в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 м среди мужчин… / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Золотую медаль на самой короткой дистанции завоевал воспитанник Школы высшего спортивного мастерства мастер спорта международного класса Глеб Ивченко из Рудного, сумевший опередить в финальном забеге на 500 м двукратного серебряного призера чемпионатов мира на этой дистанции экс-костанайца Дениса Никишу, представлявшего Акмолинскую область. Третье место занял Валерий Клименко из Алматы.

…и среди женщин / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

На этой же дистанции среди женщин бронзовую медаль в копилку Костанайской области принесла воспитанница ДЮСШ №3 и Центра подготовки олимпийского резерва Полина Омельчук из Рудного, уступившая в решающем забеге Зейнеп Кумархан из Восточно-Казахстанской области и Яне Хан из Акмолинская область).

В забегах на 1000 м в финал «А» пробилась еще одна воспитанница ЦПОР И ДЮСШ №3 Анастасия Галечина из Рудного, где также финишировала третьей вслед за Ольгой Тихоновой из Акмолинской области и Маликой Ермек из Астаны.

А у мужчин весь пьедестал на этой дистанции заняли представители Астаны - Адиль Галиахметов, Богдан Вехов и Абзал Ажгалиев.

На дистанции 1500 м и у мужчин, и у женщин представители нашей области были близки к призовым тройкам, которые составили Адиль Галиахметов, Богдан Вехов (оба - Астана) и Нуртилек Кажгали (Западно-Казахстанская область), а также Ольга Тихонова (Акмолинская область), Алина Ажгалиева (Западно-Казахстанская область) и Мадина Жанбусинова (Астана).

Еще две «бронзы» были завоеваны костанайским спортсменами в эстафетах.

Третьей стала женская сборная Костанайской области в составе Алии Амиргалиевой (ШВСМ), Полины Омельчук, Анастасии Галечиной, Софии Симаковой, Виктории Марар и Анастасии Назаевой (все - ДЮСШ №3) в эстафете на 3 000 м.

Глеб Ивченко, Никита Костюк, Руслан Плотников, Жандос Серекпаев, Полина Омельчук, Анастасия Галечина, София Симакова и Алия Амиргалиева также заняли третье место в смешанной эстафете на 2 000 м. Победила же здесь команда Акмолинской области, а серебро у сборной Астаны.

В мужской эстафете на 5 000 м призовую тройку составили команды Астаны, Западно-Казахстанской области и Алматы.