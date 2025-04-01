Открытая областная олимпиада среди юных борцов 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения прошла в школе греко-римской борьбы им. В. Матвиенко. Турнир организовали при поддержке Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области.

Каждый участник стремился проявить силу, выносливость и тактическое мышление. Напряженные лица тренеров, взволнованные родители.

Трибуны болельщиков не умолкали ни на секунду.

Спортсмены подбадривали друг друга и отрабатывали приемы вместе.

Два периода по 2 минуты каждый, всего схватка длится 4 минуты.

Всего в турнире приняли участие 170 спортсменов: из Костаная, Западно-Казахстанской области, Атырау, Рудного, Кушмуруна и Державинска.

- Участвовали начинающие борцы, – рассказал "НГ" главный судья соревнования Ахдан КУНАЕВ. - Есть очень хорошие технические показатели. Некоторые впервые участвовали и могли оказаться слабее своих соперников, но без маленьких шагов вначале - никуда. Они должны прочувствовать соревновательный дух. Мы готовим ребят, которые выходят на ковер. Постепенно привыкают к борьбе, к соревнованиям, а со временем выезжают за пределы области. И в конечном итоге труд приносит плоды.

Во время соревнований не удалось избежать жестких приемов и досадных ошибок. Помощь борцам оказывал дежурный врач. Не обошлось и без слез от поражений.

- Да, спорт травмоопасный, - ответил на наш вопрос Ахдан Ахметович. -. Бывает, что могут сломать руку или ногу вывихнуть. Это силовая борьба, и без травм, к сожалению, не бывает. В этот раз обошлись незначительными ушибами. Борьба, бокс, метание, бег – олимпийские виды спорта. Из этих видов начались игры. Греко-римская борьба - не исключение.

Перед подведением итогов турнира корреспондент "НГ" поговорила с гостями из Атырау - о том, что происходит, когда возникает спор между тренером и арбитром, и как в этом городе развивается борьба.

Мы привезли десять спортсменов, – рассказал тренер Абылай КАПЕН, – двоих 2016-2017 г. р. и восемь детей 2013-2014 г. р. Я тренирую их второй год на базе ДЮСШ № 2. Раньше я так же начинал свой путь в этом спорте - это было в 2011 году. Сейчас мой бывший тренер стал моим начальником. Греко-римская борьба в Атырау набирает обороты и хорошо развивается, особенно последние 5 лет, если сравнивать с моим детством. Соревнования прошли хорошо. Если возникали какие-то недопонимания, они легко решались: если тренеры не согласны с начисленными баллами и решениями судей, можно запросить видеопросмотр спорного момента.

В весовой категории 62+ кг первое место занял 12-летний Назар ЛЮПКО из Костаная.

- Греко-римской борьбой занимаюсь более 7 лет, - рассказал он. - В ДЮСШ меняпривел отец, мне очень нравится этот вид спорта. Старший брат Николай часто мне подсказывает и помогает на соревнованиях, так как он тоже занимается борьбой. Мой тренер Степан Борисович Обруч меня вдохновляет. Тренировки у нас проходят ежедневно по будням. Несмотря на нагрузки, это не мешает моей основной учебе в школе и моему свободному времени. Я пришел ради участия и победы. Перед соревнованиями было небольшое волнение, во время борьбы это не помешало мне соревноваться и все прошло относительно легко. Соперники достойно себя показали,желаю им успехов. В моей копилке достижений много подобных соревнований, а также республиканского уровня. Не так давно ездил на соревнования «Восходящие звезды» в Санкт-Петербург, занял 2 место. В будущем планирую участвовать в крупных международных чемпионатах.

Победители и призеры в весовых категориях награждались грамотами, медалями и ценными призами. За лучший показатель борцам вручили сертификаты на 50 000 тенге, их тренерам - сертификаты на 20 000 тенге.

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова