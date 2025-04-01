Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 после определения обладателя Кубка РК в «Финале четырех» продолжился в последние дни марта матчами 31-го и 32-го туров, в которых «Аят» принимал в Рудном «Актобе».

Капитан «Аята» Азат Валиуллин с 21 голом лидирует в споре бомбардиров чемпионата среди казахстанских игроков / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Это было вторым двухматчевым противостоянием команд в регулярном чемпионате. А первое, прошедшее в Актобе, принесло четыре очка рудничанам после ничьей (1:1) и гостевой победы (5:3). Перед матчами на паркете «Аят Арены» хозяева находились на третьем месте, набрав в 28 играх 50 очков, а «Актобе» занимали пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, но проведя при этом на две игры меньше.

В первом поединке хозяева достаточно быстро повели в счете, после гола на 4-й минуте капитана команды Азата Валиуллина, пробившего между двумя игроками соперника с подступов к штрафной площади. Однако этот гол стал единственным в первом тайме.

Минимальное преимущество рудничан держалось больше двадцати минут игрового времени. А на седьмой минуте второго тайма сербский универсал хозяев Лазар Маринкович удвоил его, получив мяч после передачи вдоль правой боковой линии Леандриньо и переиграв на линии штрафной площади вышедшего навстречу вратаря «Актобе» Петра Понасенко - 2:0.

Через пять минут универсал гостей Нурбек Карагулов вернул интригу в матч. Но на 36-й минуте Леандриньо дальним ударом поразил правый нижний угол ворот гостей и вернул комфортную разницу в счете - 3:1. Еще через три минуты Валиуллин убежал на рандеву с вратарем гостей и оформил дубль. А на последней минуте точку в матче поставил Жеже - 5:1.

А вот сценарий повторного поединка после уверенной победы «Аята» в первой встрече получился с точностью до наоборот. Счет в матче открыли гости, а автором забитого мяча стал не игравший в первой встрече бразильский легионер «Актобе» Чураско. И его гол стал единственным в первом тайме.

В самом начале второго тайма бразильский нападающий гостей Бока удвоил преимущество своего клуба. Но почти тут же Андрей Графский вернул интригу в матч - 1:2. Однако чуть более чем через четверть минуты Асхат Кульбаев вновь вернул разницу в счете в два мяча. На 36-й минуте нападающий гостей Егор Нулет сделал счет разгромным, а на последней минуте матча капитан «Актобе» Кайрат Иманалин поразил пустые ворота «Аята», игравшего в этот момент с пятью полевыми игроками. Таким образом, гости взяли реванш, нанеся поражение рудничанам, отзеркалив счет первой встречи - 1:5.

«Аят», поделив очки с «Актобе», сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, которую по-прежнему возглавляют «Кайрат», дважды переигравший в этих турах на своем паркете «Жетысу» - 7:3 и 5:2, и «Семей», переигравший в домашних матчах «Байтерек» - 4:2 и 4:0. В еще одном противостоянии туров аутсайдер чемпионата набрал одно очко в домашних матчах с «Ордабасы» - 6:7 и 3:3.

В 33-м и 34-м турах чемпионата «Аят» проведет гостевые поединки со своим ближайшим преследователем «Атырау».