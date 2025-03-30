Достижение нашего спортсмена жюри оценило в 287,47 балла. Шайдоров принес Казахстану четвертую медаль в истории на чемпионатах мира. Ранее серебряными призерами становились Денис Тен (2013) и Элизабет Турсынбаева (2019). Тен также был бронзовым призером (2015).

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Первое место на пьедестале почёта, сообщает канал РБК Новости, у американца Ильи Малинина. В сумме за короткую и произвольную программу 20-летний гражданин США с русским происхождением набрал 318,56 балла.

Это уже второе выигранное подряд первенство для Малинина. Он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

Третьим в списке призёров ЧМ стал японец Юма Кагияма (278,19).