Информацию об этом распространила пресс-служба акимата по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий двух землетрясений, произошедших в пятницу, 28 марта, сообщает Tengrinews.

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Отмечается, что мероприятие провел глава региона Ербол Карашукеев, участие в нем приняли представители службы гражданской защиты, местных исполнительных органов и других соответствующих ведомств.

Он обратил внимание на распространение недостоверной информации в СМИ, а также социальных сетях и призвал жителей доверять только официальным источникам.

"Жители обеспокоены прибытием спецтехники в Меркенский район, установкой временных палаток. Все эти мероприятия проводятся в соответствии с алгоритмом, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Нет причин для беспокойства. Для обеспечения безопасности населения службы работают в усиленном режиме", - заверили в акимате.

В пресс-службе пояснили, что акимы двух районов - Меркенского и Т. Рыскулова - отчитались о текущей ситуации. Жертв и пострадавших нет, все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. По их данным, повреждены 14 социальных объектов: 9 объектов образования, 2 - здравоохранения и по 1 объекту в сферах социальной защиты, спорта и культуры.

Глава Жамбылской области подчеркнул, что бесперебойную работу объектов систем жизнеобеспечения, промышленных предприятий и социальных объектов следует держать на постоянном контроле.

"Безопасность людей превыше всего", - отметил Карашукеев и поручил провести работу по оценке ущерба, учитывая требования жителей.

Кроме того, акимам районов он поручил осмотреть объекты в сельских населенных пунктах, контролировать ситуацию, усилить разъяснительную работу среди населения и при необходимости направить специалистов для оказания психологической помощи.

Напомним, в ночь на 28 марта землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области. Наибольшая интенсивность - 5 баллов - зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила подземных толчков составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла.

Еще одно землетрясение было зарегистрировано во второй половине дня 28 марта. Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах на юго-запад от села Мерке в Жамбылской области.

Произошедшие два землетрясения на юге страны привели к повреждениям более 20 сооружений в двух районах региона.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения. Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов.