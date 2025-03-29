В пяти регионах - Усть-Каменогорске, Алматы, Риддере, Щучинске и Алматинской области проходит VI зимняя Спартакиада Республики Казахстан, проводимая раз в четыре года.

В программу Спартакиады входят соревнования по 12 олимпийским видам зимнего спорта - хоккею с шайбой среди мужчин и женщин, лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина на лыжах, лыжному фристайлу в дисциплинах акробатика и могул, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, шорт-треку, биатлону, конькобежному спорту и фигурному катанию. А основной целью этих комплексных соревнований является отбор кандидатов в национальную сборную Казахстана перед XXV зимними Олимпийскими играми 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В Щучинске завершились соревнования по лыжным гонкам в программе Спартакиады РК, проходившие на базе Центра олимпийской подготовки. В этих стартах приняли участие свыше 170 лыжников из Астаны, Алматы и десяти областей республики.

Программа соревнований была насыщенной, в нее входили индивидуальный спринт на 1,4 км свободным ходом и командный спринт классическим ходом, мужская и женская гонки на 10 км классическим ходом, мужская (4х7,5 км), женская (4х5 км) и смешанная (4х5 км) эстафеты, а также масс-старты среди женщин на 30 км и среди мужчин на 50 км.

Костанайскую область представляли воспитанники Школы высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва, ДЮСШ №3 из Костаная и Рудного, а также ДЮСШ района Беимбета Майлина.

Владислав Ковалев на старте спринтерской гонки / Фото instagram.com/skicenter_life

Открыли Спартакиаду спринтерские гонки, по итогам которых лидерство захватили лыжники Акмолинской области, завоевавшие пять из шести разыгранных медалей. Лучшим из костанайских спортсменов в спринте был мастер спорта международного класса Владислав Ковалев (ШВСМ), пробившийся в финал гонки и показавший там четвертый результат.

Виталий Пухкало на дистанции 10-километровой гонки / Фото instagram.com/skicenter_life

Продолжились спартакиадные соревнования индивидуальными гонками классическим стилем с раздельным стартом среди мужчин и среди женщин. В мужской гонке серебряным призером стал участник двух Олимпиад мастер спорта международного класса Виталий Пухкало (ШВСМ), пробежавший 10 км за 28 мин. 42,5 сек. и уступивший 5 сек. Олжасу Климину (28.37,5) из Акмолинской области.

Женская сборная Костанайской области - серебряный призер Спартакиады РК в эстафете / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Квартет воспитанниц ШВСМ Костанайской области в составе Марии Люфт, Аиды Хажиевой (обе - Костанай), Анастасии Ротовой (Рудный) и Лауры Киныбаевой (Костанай) занял второе место в женской эстафете с результатом 1 час 4 мин. 51,2 сек., уступив лишь лыжницам Акмолинской области (1:02.14,0).

А мужская эстафетная команда нашей области (Наиль Башмаков, Виталий Пухкало, Артем Завялов и Владислав Ковалев) заняла четвертое место.

Командный спринт: Мария Люфт передает эстафету Аиде Хажиевой / Фото instagram.com/skicenter_life

В командном спринте серебряную медаль принесли в копилку сборной Костанайской области Мария Люфт и Аида Хажиева. И вновь впереди были только представительницы Акмолинской области.

Завершил соревнования в мужском командном спринте сразу за призовой тройкой дуэт костанайцев - Ратмир Югай (ДЮСШ №3) и Алмас Каримов (ШВСМ).

Чемпион Спартакиады РК в гонке на 50 км Наиль Башмаков и серебряный призер Владислав Ковалев с заслуженным тренером РК Иваном Вепревым / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Совсем немного не хватило Наилю Башмакову, Анастасии Ротовой, Виталию Пухкало и Лауре Киныбаевой, чтобы попасть в призовую тройку в смешанной эстафете, которую выиграли лыжники Акмолинской области, завоевавшие девятую золотую медаль.

Всего 1,6 сек. уступила Лаура Киныбаева третьему призеру женского масс-старта на 30 км, который выиграла Надежда Степашкина, завоевав свое пятое «золото» на Спартакиаде и принеся десятую золотую медаль для Акмолинской области.

А вот в мужском масс-старте, завершавшим спартакиадную программу лыжников, нашим спортсменам удалось наконец-то прервать победную поступь акмолинцев. Первую и единственную золотую медаль для Костанайской области завоевал Наиль Башмаков, преодолевший 50 км за 2:03.39,8. А второе место в масс-старте занял Владислав Ковалев - 2:05.07,5.

В награждении призеров спартакиадных стартов принимал участие и известный тренер Костанайской области заслуженный тренер РК Иван Николаевич Вепрев.

По итогам Спартакиады РК сборная Костанайской области, завоевав 5 медалей и которых одна золотая и четыре серебряные, заняла второе место в общекомандном зачете. А победу одержала сборная Акмолинской области, на счету которой 15 медалей - 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Третье место у сборной Абайской области - 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

А лыжный сезон продолжится традиционными соревнованиями «Белый марафон», которые пройдут в Балкашино (Сандыктауский район Акмолинской области) 29 и 30 марта. В программе - масс-старты на 10 км, 20 км и 30 км в десяти возрастных группах.