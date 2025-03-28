В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) прокомментировали возможное изменение цен на смартфоны в Казахстане в связи с их верификацией и блокировкой незарегистрированных устройств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам зампреда Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжаса Кабенова, верификация абонентских устройств не должна повлиять на стоимость смартфонов.

"Процедура верификации на цену телефона никак не должна повлиять. Все те телефоны, которые продаются в официальных магазинах, которые завозили их, проходя все процедуры, провели все таможенные налоговые отчисления, телефоны у них стоят согласно рыночным ценам", - заявил он.

Вместе с тем Кабенов не исключил, что стоимость смартфонов, которые находятся в сером списке, может вырасти.

"Если мы говорим про "серые" телефоны, которые ввезены незаконно на территорию Казахстана, то, скорее всего, на них, возможно, повысятся цены. Если при приобретении вы проверите и его не будет в белом списке верифицированных абонентских устройств, то оно просто не будет работать на территории (Казахстана - прим.)", - пояснил зампред Комитета.

11 февраля Минцифры сообщило об обновлении правил регистрации мобильных устройств. С 24 марта будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи. В белый список войдут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней. В черный список попадают устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или внесенные в международный черный список GSMA.