В семи районах Костаная запланировали отключение электроэнергии в начале апреля
План работ Костанайской Горэлектросети с 31 марта по 3 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на подстанциях и высоковольтных линиях отключения электроэнергии пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 54 (фидер 1) (работы на ВЛ)
31 марта с 09:00 до 17:00
Частный сектор:
- переулок Киевский в границах д. 1-11/2,
- по ул. Гастелло в границах д. 1/1-5.
ТП -635 (работы на ПС)
31 марта с 10:00 до 19:00
- КГУ РУМЦ «Костанай дарын» по ул. Гашека, 1,
- Мини-центр «Родничок» по ул. Гашека, 1а,
Спальный сектор:
- по ул. Гашека, 1а,
- по ул. Гашека, 1б,
- по ул. Гашека, 1/1.
ТП – 349 (фидер 1) (работы на ВЛ)
1-2 апреля с 09:00 до 17:00
- магазин «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.
Частный сектор:
- по ул. Баймагамбетова в границах д. 220-238,
- по ул. Рабочая в границах д. 79-99 (не четная), 84/1-112,
- по ул. Байтурсынова в границах д. 167-179, 178-182, 181-205,
- по ул. Дулатова в границах д. 162, 181-213 (не четная),
- по ул. Шипина в границах 78-87.
КТП – 3 (работы на ПС)
1 апреля с 09:00 до 20:00
- аптека по ул. Валиханова 95,
- магазин по ул. Бородина 174,
- ломбард по ул. Бородина 170,
- магазин «Пивнов» по ул. Бородина 174,
- WB по ул. Бородина 170,
Частный сектор:
- ул. Шипина в границах д. 156/1-156/12,154/1-154/6, 154/12,
- ул. Летунова 147-224,
- проезд Летунова 181/1-181/32, 183/2-183/14,
- ул. Валиханова 77-91, 84-102,
- ул. Шаяхметова 144-170, 170а,
- ул. Бородина 104.
Спальный сектор:
- ул. Бородина 170, 172, 174, 176.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Валиханова.
ТП – 572 (работы на ПС)
2 и 3 апреля с 10:00 до 19:00
- аптека по ул. Алтынсарина, 17,
- магазин «Бек» по ул. Алтынсарина, 31,
- салон «Гламур» по ул. Алтынсарина, 55,
- кафе-бар по ул. Беды, 63,
- Баня по ул. Наримановская, 119,
- магазин Аргали по ул. Алтынсарина, 59,
- Церковь по ул. Баймагамбетова, 130,
- Офис ул. Беды 27,
- магазин по ул. Кооперативная, 42,
- магазин Алтынсарина, 79а,
- Мастерская по ул. Фролова, 6.
Частный сектор:
- по ул. Алтынсарина в границах д.13-31, 35-51, 59-91, 59/1-59/14,
- по ул. Беды в границах д. 4-24, 30-68, 72-94,
- по ул. Наримановская в границах д. 84-90, 85-99, 98-106, 101-111, 110-120, 120а, 117-123,
- по ул. Кооперативная в границах д. 1-11, 11/1-11/14, 12-36, 36/1-36/12, 39, 40, 40а, 42-59,
- по ул. Фролова в границах д. 74-76, 88-100, 97-107, 102-134, 111-117,
- по ул. Баймагамбетова в границах д. 104-118, 124-142, 134/1-134/12,
- по ул. 5 Декабря в границах д. 3-46, 49-63,
- по ул. Островского в границах д. 16-26.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – ул. Беды,
- пр. Абая – ул. Беды.
ТП -54 (работы на ПС)
2 апреля с 09:00 до 19:00
- Костанайвзрывпром по ул. Киевской,
- ИП Мущинский по ул. Киевская, 44/8,
- Магазин по ул. Гастелло, 1,
- Стеклоцентр по ул. Киевская, 21,
Частный сектор:
- ул. Гастелло, 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5,
- переулок Киевский, 1 -11. 11/2.
ТП – 349 (фидер 2) (работы на ВЛ)
3 апреля с 09:00 до 17:00
- магазин «Зоосфера» по ул. Алтынсарина, 189,
- магазин «Перестройка» по ул. Назарбаева, 76,
- ИП Ещенко-арис по ул. Дулатова, 160
Частный сектор:
- по ул. Алтынсарина в границах д. 155а, 155-189,
- по ул. Рабочая в границах д. 71-73, 164.
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