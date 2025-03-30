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В семи районах Костаная запланировали отключение электроэнергии в начале апреля

30 марта 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 31 марта по 3 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на подстанциях и высоковольтных линиях отключения электроэнергии пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 54 (фидер 1) (работы на ВЛ)

31 марта с 09:00 до 17:00

Частный сектор:

  • переулок Киевский в границах д. 1-11/2,
  • по ул. Гастелло в границах д. 1/1-5.

ТП -635 (работы на ПС)

31 марта с 10:00 до 19:00

  • КГУ РУМЦ «Костанай дарын» по ул. Гашека, 1,
  • Мини-центр «Родничок» по ул. Гашека, 1а,

Спальный сектор:

  • по ул. Гашека, 1а,
  • по ул. Гашека, 1б,
  • по ул. Гашека, 1/1.

ТП – 349 (фидер 1) (работы на ВЛ)

1-2 апреля с 09:00 до 17:00

  • магазин «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.

Частный сектор:

  • по ул. Баймагамбетова в границах д. 220-238,
  • по ул. Рабочая в границах д. 79-99 (не четная), 84/1-112,
  • по ул. Байтурсынова в границах д. 167-179, 178-182, 181-205,
  • по ул. Дулатова в границах д. 162, 181-213 (не четная),
  • по ул. Шипина в границах 78-87.

КТП – 3 (работы на ПС)

1 апреля с 09:00 до 20:00

  • аптека по ул. Валиханова 95,
  • магазин по ул. Бородина 174,
  • ломбард по ул. Бородина 170,
  • магазин «Пивнов» по ул. Бородина 174,
  • WB по ул. Бородина 170,

Частный сектор:

  • ул. Шипина в границах д. 156/1-156/12,154/1-154/6, 154/12,
  • ул. Летунова 147-224,
  • проезд Летунова 181/1-181/32, 183/2-183/14,
  • ул. Валиханова 77-91, 84-102,
  • ул. Шаяхметова 144-170, 170а,
  • ул. Бородина 104.

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 170, 172, 174, 176.

Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Валиханова.

ТП – 572 (работы на ПС)

 2 и 3 апреля с 10:00 до 19:00

  • аптека по ул. Алтынсарина, 17,
  • магазин «Бек» по ул. Алтынсарина, 31,
  • салон «Гламур» по ул. Алтынсарина, 55,
  • кафе-бар по ул. Беды, 63,
  • Баня по ул. Наримановская, 119,
  • магазин Аргали по ул. Алтынсарина, 59,
  • Церковь по ул. Баймагамбетова, 130,
  • Офис ул. Беды 27,
  • магазин по ул. Кооперативная, 42,
  • магазин Алтынсарина, 79а,
  • Мастерская по ул. Фролова, 6.

Частный сектор:

  • по ул. Алтынсарина в границах д.13-31, 35-51, 59-91, 59/1-59/14,
  • по ул. Беды в границах д. 4-24, 30-68, 72-94,
  • по ул. Наримановская в границах д. 84-90, 85-99, 98-106, 101-111, 110-120, 120а, 117-123,
  • по ул. Кооперативная в границах д. 1-11, 11/1-11/14, 12-36, 36/1-36/12, 39, 40, 40а, 42-59,
  • по ул. Фролова в границах д. 74-76, 88-100, 97-107, 102-134, 111-117,
  • по ул. Баймагамбетова в границах д. 104-118, 124-142, 134/1-134/12,
  • по ул. 5 Декабря в границах д. 3-46, 49-63,
  • по ул. Островского в границах д. 16-26.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – ул. Беды,
  •  пр. Абая – ул. Беды.

ТП -54 (работы на ПС)

2 апреля с 09:00 до 19:00

  • Костанайвзрывпром по ул. Киевской,
  • ИП Мущинский по ул. Киевская, 44/8,
  • Магазин по ул. Гастелло, 1,
  • Стеклоцентр по ул. Киевская, 21,

Частный сектор:

  • ул. Гастелло, 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5,
  • переулок Киевский, 1 -11. 11/2.

ТП – 349 (фидер 2) (работы на ВЛ)

3 апреля с 09:00 до 17:00

  • магазин «Зоосфера» по ул. Алтынсарина, 189,
  • магазин «Перестройка» по ул. Назарбаева, 76,
  • ИП Ещенко-арис по ул. Дулатова, 160

Частный сектор:

  • по ул. Алтынсарина в границах д. 155а, 155-189,
  • по ул. Рабочая в границах д. 71-73, 164.