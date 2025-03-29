Проект «Ищу дом»: Беляш - хороший охранник
Андрей СКИБА
29 марта 2025, 12:02 | Общество
Этого пса по кличке Беляш волонтеры ОО «Надежда плюс KST» нашли около двух лет назад в районе парка Победы по ул. Козыбаева в Костанае.
На территории «Надежды» пса держат на цепи. Новые хозяева могут содержать его так же
- Он прошел программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания - «НГ»), - рассказала заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Хороший охранник, не привередлив в еде. У нас он живет на цепи, новые хозяева могут его так же на цепи содержать.
Чтобы забрать Беляша или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс KST» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.
Фото Андрея СКИБЫ
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