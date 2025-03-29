Этого пса по кличке Беляш волонтеры ОО «Надежда плюс KST» нашли около двух лет назад в районе парка Победы по ул. Козыбаева в Костанае.

На территории «Надежды» пса держат на цепи. Новые хозяева могут содержать его так же

- Он прошел программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания - «НГ»), - рассказала заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Хороший охранник, не привередлив в еде. У нас он живет на цепи, новые хозяева могут его так же на цепи содержать.

Чтобы забрать Беляша или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс KST» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ