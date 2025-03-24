На 144-й сессии Международного Олимпийского комитета (МОК), состоявшейся в курорте экстра-класса Коста-Наварино в Греции, прошли выборы нового президента этой главной организации, управляющей олимпийским движением по всему миру с 1894 году и отвечающей за организацию Олимпийских игр, развитие спорта и поддержку спортсменов.

Десятый президент Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри (Зимбабве) / Фото МОК

На пост президента МОК вместо не изъявившего желания переизбираться на новый срок Томаса Баха, возглавлявшего комитет с 2013 года и переизбранного в 2021 году, претендовали семь человек - нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший из Испании, член исполкома МОК и принц Иордании Фейсал аль-Хусейн, председатель Комиссии спортсменов МОК и член Исполнительного совета МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве, президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу из Великобритании, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен из Франции, глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, мультимиллионер Йохан Элиаш из Великобритании и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе из Японии.

Нового президента организации на восьмилетний срок выбрали в результате тайного голосования уже в первом раунде. Им стала Ковентри, получившая 49 голосов - ровно столько, сколько требуется для большинства из 97 поданных голосов.

Официально вступит в должность 41-летняя Кирсти Ковентри в Международный Олимпийский день 23 июня 2025 года, а 71-летний Бах сложит свои полномочия и будет пожизненно носить статус почетного президента МОК.

Кирсти Ковентри - пловчиха, настоящая легенда Зимбабве и одна из самых титулованных спортсменок Африки. Она выступала на пяти Олимпиадах - в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 и завоевала семь из восьми олимпийских медалей за всю историю своей страны, выиграв по одной золотой медали на Играх в Афинах и в Пекине, причем обе - на дистанции 200 м на спине. Кроме этого, на счету Ковентри 13 наград чемпионатов мира, семь из которых - высшего достоинства, 14 золотых медалей Африканских игр, а также мировые рекорды на 100 м и 200 м на спине.

Завершила карьеру она в 2016-м, еще в период выступлений будучи избранной членом МОК в качестве участницы комиссии спортсменов. С 2018 года она занимала пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве.

Таким образом, Кирсти Ковентри вошла в историю, став первой женщиной и первым представителем африканского континента на посту главы МОК.

На пресс-конференции после своего избрания она сказала:

- Это не только огромная честь, но и напоминание о моем обязательстве перед каждым из вас руководить этой организацией с гордостью и имея в основе ценности. Я сделаю так, чтобы все вы очень, очень гордились и, надеюсь, были уверены в решении, которое вы приняли сегодня. Впереди нас ждет совместная работа. В мире происходит множество конфликтов, и некоторые из них на моем континенте. Нам нужно собраться всем олимпийским движением и очень серьезно поговорить, как мы собираемся справляться с растущим числом конфликтов и как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов из этих стран.

Кирсти Ковентри была избрана десятым президентом МОК и будет курировать XXV зимние Олимпийские игры 2026 года (6-22 февраля) в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) как свои первые Олимпийские игры.

Национальный олимпийский комитет Казахстана уже получил от МОК официальное приглашение на эти Игры в рамках традиционной процедуры, подтверждающей участие страны в крупнейшем зимнем спортивном событии.

Казахстанские спортсмены участвуют в зимних Олимпиадах с 1994 года, завоевали восемь медалей - одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые.