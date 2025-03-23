В ночь с 22 на 23 марта национальная сборная Казахстана по футболу в столице Уэльса - Кардиффе провела стартовый матч отбора на чемпионат мира 2026 года с командой этой страны.

Асхат Тагыберген сравнивает счет / Фото sports.kz

Команды играют в европейском отборочном турнире в группе «J» вместе со сборными Бельгии, Лихтенштейна и Северной Македонии.



Накануне этой встречи наша сборная, занимающая 110-е место в рейтинге ФИФА, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции провела в закрытом режиме товарищеский матч с командой расположенного на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы государственного образования Кюрасао (91-е место в рейтинге ФИФА), выступающей в КОНКАКАФ - конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Казахстанские футболисты в этом поединке одержали победу со счетом 2:0, а голами отметились Максим Самородов и Асхат Тагыберген.



На матч с командой Уэльса (29-е место в рейтинге ФИФА) в стартовом составе сборной Казахстана вышел и полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков, занявший место в средней линии вместе с Асхатом Тагыбергеном («Ордабасы»), Серикжаном Мужиковым («Елимай») и Максимом Самородовым («Ахмат», Россия). Также на поле стадиона «Кардифф Сити» вышли вратарь Александр Заруцкий («Кайрат»), защитники Ян Вороговский, Марат Быстров, Александр Марочкин (все - «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия) и Еркин Тапалов («Кайрат») и нападающий Айбар Жаксылыков («Кайсар»).



Хозяева со стартового свистка завладели мячом, но первый удар по воротам нанесли гости. На 4-й минуте Самородов перехватил мяч у центральной линии, прошел вперед и пробил из пределов штрафной площади, но защитник английского клуба «Бернли» Коннор Робертс заблокировал удар, и мяч улетел за лицевую линию. А после подачи Тагыбергена от правого углового флажка на ближнюю штангу защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис выбил мяч. Через пять минут и хозяева на правом фланге заработали первый угловой удар. После его розыгрыша казахстанцы замешкались с выносом мяча, который подхватил на правом краю штрафной площади полузащитник английского клуба «Лидс Юнайтед» Дэниэл Джеймс и пробил в ближний угол ворот. Заруцкий готов был принять мяч, но тот рикошетом от ноги Марочкина влетел в сетку ворот - 1:0.



Валлийцы, вдохновленные быстрым голом, продолжали атаковать, а ближе к получасу игры казахстанцы отодвинули игру от своих ворот, и после одной из контратак передачу Чеснокова в штрафную площадь прервал рукой Робертс. Литовский арбитр встречи Донатас Румшас назначил пенальти, а после не совсем удачного удара Тагыбергена мяч, задев ногу вратаря клуба «Лидс Юнайтед» Карла Дарлоу, пересек линию ворот - 1:1.



До конца тайма команды обменялись ударами по воротам, но надежно сыграли голкиперы - Заруцкий после прострела слева со второй попытки в падении зафиксировал мяч, а Дарлоу также в падении поймал мяч после удара Тапалова в левый нижний угол ворот.

С мячом полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков / Фото instagram.com/kff_team

Второй тайм начался с атаки хозяев по левому флангу, завершившейся угловым ударом. А после навесной подачи полузащитника английского клуба «Хаддерсфилд Таун» Бенжамина Томаса, выступающего на правах аренды за французский «Нант», Заруцкий ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча, и его головой в падении из пределов вратарской площадки перевел в сетку ворот защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис - 2:1.

После забитого гола игроки сборной Уэльса уверенно контролировали мяч даже на половине поля казахстанцев, которые теперь должны были раскрываться, чтобы идти вперед, и у которых на 62-й минуте вместо Мужикова вышел Георгий Жуков («Пуща», Польша).

На 65-й минуте Заруцкий выручил свою команду, отбив удар низом из района 11-метровой отметки вышедшего на замену полузащитника французского клуба «Ренн» Джордана Джеймса. Через десять минут в составе сборной Казахстана Жаксылыкова заменил Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), а вместо Самородова на поле вышел Дастан Сатпаев («Кайрат»), который обновил рекорд сборной, дебютировав в 16 лет и 7 месяцев. Ранее этот рекорд принадлежал Жамбылу Кукееву - 17 лет и 4 месяца.

Концовку матча хозяева провели осторожно, чтобы сохранить свое небольшое преимущество. Гости же пытались сыграть на контратаках, выпустив на 86-й минуте Галымжана Кенжебека («Кошице», Словакия) вместо Чеснокова. А в самом начале добавленного времени вышедший у хозяев на замену нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Рабби Матондо, выступающий на правах аренды за немецкий клуб «Ганновер 96», убил интригу, замкнув ударом с подступов к вратарской площадки прострел с правого края Томаса - 3:1.

Стартовый состав сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2026 / Фото instagram.com/kff_team

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев сказал после матча:

- Мы понимали, каким подбором игроков обладает соперник. Поэтому выбрали определенную тактику - если мы не можем прессинговать, мы садимся в определенный блок, чтобы перехватить мяч. После потери мяча у них крайние защитники заходили в середину, и появляющееся на фланге пространство мы должны были использовать, у нас имеются быстрые игроки - Самородов, Чесноков и Жаксылоков. В первом тайме мы это использовали - были хорошие развороты со стороны опорных и со стороны наших защитников. Самое обидное то, что очень много тренировали стандартные положения и пропустили два мяча со стандартов. Мы сами себе привезли два гола. Не умоляю, конечно, настойчивость сборной Уэльса. Откровенно хочу признаться, что мы ждали, что можем здесь зацепиться за одно очко, которое важно было бы в стратегическом плане. Такие стандарты, которые привели к голам, думаю, нам не простительны. Предстоит еще работать над этим компонентом.

В еще одном матче группы «J» сборная Лихтенштейна проиграла на своем поле команде Северной Македонии - 0:3.

Теперь сборная Казахстана отправится в гости к команде Лихтенштейна, матч с которой пройдет в Вадуце в ночь с 25 на 26 марта.