Национальный олимпийский комитет (НОК) объявил о включении бокса в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе (США), передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В заявлении НОК отмечается, что в 2022 году бокс был исключен из программы Олимпийских игр-2028 из-за проблем с аккредитацией организации, которая отвечает за отбор в этом виде спорта.

Новая организация World Boxing получила временную аккредитацию от Международного олимпийского комитета, а сегодня в ходе 144‑й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) принято окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года.

"Решение МОК о включении бокса в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе - это долгожданный результат целенаправленных усилий и работы Wold Boxing и всей нашей Олимпийской комиссии. Это значит, что нам удалось сохранить мечту, которая вдохновляет тысячи спортсменов по всему миру", - заявил глава НОК Геннадий Головкин.

Почему бокс мог быть исключен из программы Олимпийских игр

Напомним, что в июле 2024 года, на 142 сессии Международного олимпийского комитета, Международную ассоциацию бокса (IBA) окончательно исключили из числа признанных организаций.

Ранее МОК объявил о временной приостановке полномочий IBA и самостоятельно проводил отбор на Олимпийские игры в Токио и Париже. МОК и IBA несколько лет конфликтовали по вопросу управления, финансов, судейства и этики. Перед мировым боксерским сообществом была поставлена задача создать новую организацию.

Такой организацией стала World Boxing, членом которой в ноябре 2024 года стала Казахстанская федерация бокса. При этом Казахстан не стал приостанавливать членство в IBA, что позволяет боксерам из Казахстана принимать участие сразу в двух чемпионатах мира.

Отметим, что в сентябре президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing) и в качестве основной задачи озвучил возвращение бокса в программу Олимпиады.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. На предыдущих играх в Париже сборная Казахстана по боксу завоевала серебряную и бронзовую награды.