В Костанайском областном казахском театре драмы им. И. Омарова разыгралась трагедия, покорившая зрителей. На сцене ожил «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова. Глубина постановки и талант актеров наполнили зал такой мощной энергией, что казалось, зрители сами готовы броситься навстречу шторму, бушующему как на сцене, так и в душе каждого героя. Белорусский режиссер Даниил ФИЛИППОВИЧ смог вдохнуть новую жизнь в эту историю. В интервью с «НГ» он приоткрыл завесу творческих тайн и поделился впечатлениями о работе с местными актерами.

На репетиции спектакля «Казбек: судьба героя»

- Даниил, как добиться от актера того, что нужно именно вам?

- Любить актера!

- Есть ли свои уникальные режиссерские «фишки»?

- Если в искусстве идти только от себя, это уже создаёт уникальность. Зачастую в театрах говорят, что мизансцена - исключительно работа режиссёра. Не соглашусь. На самом деле её не придумывает ни режиссёр, ни актёр, ни художник. Мизансцена рождается из самого диалога и предлагаемых обстоятельств, описанных автором. Трудно точно понять, как она формируется, но я пришёл к выводу: её нужно чувствовать. Только так она становится искренней и правдивой. Цель - найти золотую середину между миром автора и нашим временем, стилизовать эпоху. Наверное, это и есть моя «фишка». То же самое касается музыки и режиссёрских приёмов - они уже заложены в материале, остаётся лишь раскрыть. И знаете, я кажется, нашёл ещё одну свою «фишку»: в спектаклях стараюсь никогда не повторяться! Это принцип, который вдохновляет на новые поиски и решения.

После сдачи спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» в Казахском театре драмы им. Омарова. Костанай. 2025 г.

- Как вы попали ив Костанайский казахский театр драмы?

- Директор театра Асхат Заутбек пригласил меня для сотрудничества. На протяжении более полугода мы детально обсуждали материал и возможности его реализации, что уже само по себе стало значительной работой. Я искренне восхищаюсь амбициями и талантливым подходом Асхата Муратовича. Он находится в постоянном поиске уникальной стилистики театра и направлений его развития, что вызывает большое уважение.

- Понравилось работать с артистами нашего театра?

- С большим уважением отношусь к артистам. Каждый новый коллектив открывает для меня новые подходы и возможности, ведь я часто работаю в разных странах: России, Беларуси, Китае, Узбекистане, Казахстане. Особенно хочу отметить артистов, с которыми мы ставили спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря». Этот процесс стал для меня актёрской вселенной, где царили сотворчество и творческий процесс. Именно сочетание этих двух элементов всегда рождает хорошие спектакли. С артистами данной труппы мы быстро нашли общий язык, и работа превратилась во взаимное вдохновение. Я считаю, что коллектив сильный и хорошо подготовленный. Если мне выпадет возможность снова работать в этом театре над другим произведением, уверен, что наша «точка роста» уже определена, и мы будем развиваться дальше. Здесь меня слышали очень внимательно, и это было крайне важно. В результате получил не только удовольствие от работы, но и достойный спектакль, который стал значимой частью моего репертуара.

Репетиция спектакля «Женитьба» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя

- Репетиции с нашими актерами… Было легко или все же возникали трудности?

- Репетиции проходили в атмосфере искреннего и честного сотворчества. К удивлению, на этапе премьеры осознали, что многое осталось недосказанным. Мы могли бы лучше узнать друг друга, и даже почувствовали, что не хотим расставаться. Это крайне важно в нашей работе - не создавать ощущения, будто все ждут твоего отъезда, а наоборот, слышать искреннее: «Как, уже всё?» Нам удалось этого достичь.Что касается самого процесса, он основывался на глубоких исследованиях не только произведения Айтматова, но и личности самого автора, его биографии. Наша цель заключалась в том, чтобы в спектакле отразить самого Чингиза Айтматова. Мне кажется, он был бы благодарен нам за то, что мы перенесли в каждую мизансцену и диалог героев частичку его правды из детства. По сути, воплотили то, что у него самого не случилось в детстве: последний разговор с отцом перед его смертью, который он описал в своём произведении. Мы дали этому эпизоду жизнь на сцене.

- Понимаете ли хотя бы частично казахский язык. Появилась ли какая-нибудь фраза, которая запомнилась больше всего?

- В работе мне не мешает то, что я чего-то не понимаю. Но я всегда стараюсь это изучать. Сейчас уже интуитивно ориентируюсь на язык и интонации. Конечно, отдельные фразы запоминаются, но всё ещё присутствует некий страх сказать, что-то неправильно. Не знаю, с чем это связано, но он есть. Хотя иногда, в процессе постановки спектакля некоторые реплики героев всё же западают в память. Правда, сейчас я не смогу привести пример - всё тот же зажим мешает (смеётся).

- Как вы считаете, с какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев вашу постановку?

- В театре мы не стремимся учить зрителя - этим занимаются школы и институты. Наша задача глубже: мы работаем с душой. Театр обращается к чувствам, к самым сокровенным переживаниям человека. Моя цель - затронуть и исцелить человеческие души через искусство.

Команда на рабочей площадке сьемок клипа «Атлантида» группы «Топлесс»

- Чем планируете порадовать зрителей вновь, как режиссёр в Костанае?

- Честно скажу, у нас с Асхатом Муратовичем уже есть несколько задуманных проектов, но их названия пока остаются в строгой тайне. В наше время стоит быть осторожным: поделишься идеей, а её уже воплощают где-то ещё. Однако могу уверить, что это будут масштабные проекты, направленные на рост театра и развитие его художественного стиля.

- В театре могут играть только профессиональные актеры?

- Это вовсе не правило. Есть люди с природным даром, что само по себе является феноменом. В начале моего творческого пути, когда профессиональные театры Беларуси отказывали в работе, я создал свой театр в Минске - «Открытое пространство», вдохновившись книгой великого режиссёра Питера Брука «Пустое пространство». В труппу вошли люди без профессионального образования: водители, рыбоводы, бухгалтеры. Скажу честно, это было одно из самых приятных времён в моей карьере. Три года успешно ставили спектакли, у нас были свои поклонники, и, несмотря на отсутствие профильного образования, актёры играли не хуже тех, кто работает в государственных театрах. Таким образом, профессиональное образование - не всегда обязательное условие. Если у человека нет внутреннего стремления, то, каким бы гениальным он ни был, добиться успеха не получится.

На съемках клипа «Атлантида». Беларусь, Минск.Автор и режиссер клипа Даниил Филиппович.

- А что вы думаете о нецензурной лексике в театре…

- Я ни разу не видел спектаклей с использованием ненормативной лексики. Возможно, мне просто не доводилось на такие попадать, поэтому не могу ни осуждать, ни защищать подобные работы. Вместе с тем стоит помнить о том, что театр - это зеркало жизни, а жизнь порой полна грязи. Вопрос заключается в том, как именно эту правду подать на сцене.Я считаю, что хороший спектакль - тот, где с открытием занавеса зритель видит новую реальность, которая притягивает его и погружает в другую жизнь. А если сценическое действие скучное, неинтересное и не оставляет никакого отклика, то, возможно, его и не стоило показывать зрителю. Театр должен быть живым!

- Театр может потерять свою актуальность?

- На каждой репетиции я обращаюсь к артистам с вопросом: «В кино уже давно есть 5D, чем вы собираетесь меня удивить?» И сам же отвечаю на него: театр сегодня способен удивить только настоящим. Мне кажется, что современный театр слишком увлёкся внешней роскошью, теряя при этом свою подлинность. Я не утверждаю, что у меня всё идеально и абсолютно настоящее, но искренне стремлюсь к этому вместе с актёрами.

Читка будущего спектакля «Пер Гюнт. Возвращение к себе» по мотивам пьесы Г. Ибсена. Бурятия, Улан-Удэ. 2024 г.

- В профессии режиссера есть сложности?

- Это действительно интересный вопрос. Каждый раз, начиная новую работу, я размышляю об этом и, хотя редко делюсь своими мыслями, всегда повторяю себе одно: «Даник, что бы ты ни делал и где бы ты ни находился, ты должен идти от самого себя и быть абсолютно честным». Есть ведь знаменитые строки: «…Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца». Для меня они служат напоминанием о том, что в любой работе важно быть искренним - искренним и только искренним до самого конца.

- Хотели бы сами стать одним из своих героев или сыграть какую-нибудь роль? Какая роль вам ближе?

- Я никогда не завидовал профессии актёра и не стремился вторгаться на их территорию создания ролей. Однако иногда ощущаю себя режиссёром-актёром в одном лице, словно исполняю все роли одновременно в своих постановках. Для меня важно ставить те произведения, которые действительно находят отклик в душе и поднимают близкие мне темы. Если спектакль не интересен зрителям или он скучен, не вижу смысла в такой работе. Что касается ролей, которые я бы мог исполнить, то, пожалуй, каждая главная роль в моих спектаклях - это то, что я готов был бы воплотить. Но я всё же предпочитаю не заходить на территорию актёра.

Фото из личного архива Даниила ФИЛИППОВИЧА