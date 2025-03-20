Весна – время пробуждения природы, праздников и спортивных состязаний. К Наурызу были проведены сразу два турнира с участием людей с ограничениями по зрению: по настольному теннису и по шашкам.

14 марта прошел товарищеский турнир по Шоу Доун – настольному теннису для инвалидов по зрению. Провели его в специальном помещении Казахского общества слепых (КОС). Информацию об этих соревнованиях предоставил Сеилхан Фазылханов – активный участник турниров по шахматам и шашкам.

Автор этой статьи сам много лет увлекался настольным теннисом и играл в соревнованиях, но искренне поражаюсь тому, что в состязаниях могут участвовать спортсмены с ограничениями по зрению. Поражаюсь и восхищаюсь.

Итоги же этого турнира, организованного Даной Султангариевой, таковы.

Среди мужчин первым стал Евгений Кондратенко (Костанай). Вторым – Иван Мартынюк (Рудный). Третьим - костанаец Сейтхан Фазылханов.

В турнире принимал участие и незрячий рудничанин Анатолий Жабаровский - кандидат в мастера по шахматам, успешно играющий и в разные виды шашек., что вызывает не просто уважение, а особое восхищение.

У женщин первой стала Аббасова Тунзеля (Костанай). Второй 0 Наталья Гулеева из Рудного. Третьей – Дана Султангариева (Костанай).

Победители награждены подарками и призами. Судил соревнования Николай Дягелев.

Второй турнир – по шашкам - традиционно состоялся в областной научной библиотеке им. Л.Н.Толстого. Прошел он 18 марта и включал состязания Первой и Второй лиги.

Сенсация туринра: Людмила Тупицина (слева) и Отари Квиквиния (справа), второй призер турнира среди инвалидов

Протекал турнир азартно и драматично, был насыщен неожиданностями и казусами. Особенно в Первой лиге. Здесь совершенно неожиданно первым оказался опытнейший, но при этом и старейший Иван Козьма, продемонстрировавший в свои 82 года удачную игру и способность бороться. Проиграв микроматч Людмиле Тупициной, он сумел собраться, а в одной из встреч показал и особенное тонкое чувство позиции, осуществив точными ходами умелое окружение центра противника.

Вторым стал самый стабильный из участников шашечных турниров Айдар Бигалиев, чуть-чуть уступивший Иван Григорьевичу. Во встрече с одним из сильнейших противников Бигалиев провел красивейшую комбинацию турнира, которая могла бы войти в учебные пособия. Уже будучи в дамках за счет потери шашки, Бигалиев в запутанной позиции после серии жертв провел эффектный круговой удар дамкой, притаившейся в тылу противника и снявшей сразу четыре шашки.

На третьей ступени по очкам оказались Людмила Тупицина и Касым Сатубалдин. Показательно, что Тупицина - незрячая, и при сжатом регламенте – 15 минут на партию, затрачивая дополнительное время на ощупывание фигур, показала блестящий результат.

Победитель второй лиги, старейший участник турнира Жукен Жумагалиев (справа) и Марат Шаймерденов

Во второй лиге Первым стал старейший из участников турнира в целом 83-летний Жукен Жумагалиев, оторвавшийся на полтора очка от своего ближайшего преследователя Баймулды Мурзабаева. Третьим стал растущий, но не всегда стабильный Жалгасбек Спанов.

К сожалению, в отличие от шахматистов, игроки в шашки редко встречаются друг с другом не на турнирах, а на тренировках и за «легкими партиями», что во многих случаях заметно сказывается на качестве игры: слишком много оказывается очевидных промахов, включая и упущенные победы, которых можно было бы избежать при большей тренированности. Однако в целом благодаря поддержке городского спорткомитета поклонники шашек имеют широкие возможности участвовать регулярно в состязаниях, что обогащает жизнь города и самих ветеранов и инвалидов.

Фото предоставлены ОУНБ им. Толстого