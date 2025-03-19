Матчи 29-го и 30-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 между «Жетысу» и «Аятом», которые должны были состояться в Талдыкоргане 15 и 16 марта, по просьбе рудненского клуба перенесли на три дня позже.

Автор первого мяча в ворота «Жетысу» Жеже может скоро стать казахстанцем / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Это объясняется тем, что уже 22 и 23 марта в этом же городе пройдут матчи финала четырех Кубка РК по футзалу 2024-2025 гг., в которых примет участие и «Аят», который останется здесь после матчей чемпионата для подготовки и участия в кубковых играх.

«Жетысу» и «Аят» в первом круге в Рудном на паркете «Аят арены» одержали по одной победе - в первой встрече выиграли хозяева со счетом 5:3, а во второй «Жетысу» взял реванш также с разницей в два мяча - 6:4.

Перед второй очной двухматчевой серией с талдыкорганцами рудненский клуб, набрав 47 очков в 26 матчах, располагался на третьей строчке в турнирной таблице, а «Жетысу», проведя на два матча меньше, занимал с 34 набранными очками шестое место.

В первом перенесенном матче счет на 5-й минуте открыли гости - бразилец Жеже после передачи из центра Ерсултана Сагындыкова пробил справа под перекладину.

Кстати, на официальной странице сайта sports.kz в Инстаграм этот бразильский легионер, пятый год уже проживающий в наше стране, заявил, что собирается получить казахстанское гражданство: «Я очень рад стать натурализованным казахстанцем. Мне очень нравится эта страна, и я уверен, что сделал правильный выбор. Мне не терпится надеть футболку сборной Казахстана!»

После забитого гола «Аят» практически полностью отдал инициативу сопернику и в основном играл на контратаках. Хозяева, больше владея мячом, много комбинировали, но рудничане хорошо действовали в обороне и надежно играл в воротах Дмитрий Бондарев. Счет в матче не менялся больше получаса игры, а за три минуты до окончания встречи после очередной контратаки Иван Марахов со второй попытки переиграл бразильского голкипера «Жетысу» Индио.

В заключительной минуте матча Бондарев рукой ввел мяч в игру, и после быстрой трехходовки с участием Азата Валиуллина, Леандерсона и Сагындыкова последний установил окончательный счет - 0:3, поражение талдыкорганского клуба.

Сегодня команды проведут повторную встречу.