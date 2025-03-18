На паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» прошла вторая встреча двухматчевой серии «Тобола» с «Ирбисом Алатау» в рамках ХХХIII чемпионата по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Кольцо «Ирбиса Алатау» атакует Демонте Флэнниган / Фото nbf.kz

На второй матч с лидером чемпионата командой из Алматинской области в стартовой пятерке костанайского клуба, одержавшего победу в первом домашнем поединке со счетом 83:69, вышли Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Борис Назмутдинов, Василий Петришинец и Константин Двирный.

Хозяева уверенно начали встречу, уже через полторы минуты создав отрыв в семь очков. Но гости на седьмой минуте сумели догнать костанайцев и впервые в матче выйти вперед, вынудив главного тренера «Тобола» Тимура Султанова взять тайм-аут. Однако костанайских баскетболистов это не спасло, и первую четверть они заканчивали в роли догоняющих - 26:31.

К середине второй четверти отставание «Тобола» достигло 13-ти очков - 30:43, и вновь наставник костанайцев взял тайм-аут, после которого его подопечные вернули к большому перерыву разницу в счете в пять очков - 41:46.

Чуть более шести минут понадобилось хозяевам в третьей четверти, чтобы сравнять счет - 58:58. А перед заключительным игровым отрезком уже они вышли в лидеры - 71:68.

На седьмой минуте четвертого игрового отрезка отрыв хозяев достиг семи очков - 84:77, после чего тайм-аут взял главный тренер «Ирбиса Алатау» литовский специалист Рамунас Цвирка. После минутного перерыва команды ровно две минуты не могли поразить кольцо соперника. А затем гости реализовали четыре штрафных броска, назначенных за два фола Адильбека Битенова, покинувшего площадку за пять персональных наказаний. Между штрафными бросками кольцо «Тобола» поразил еще и американский защитник «Ирбиса Алатау» Смолл Тадж.

Под кольцом соперника Антон Быков / Фото nbf.kz

При счете 84:83 менее чем за минуту до окончания встречи тайм-аут берет уже главный тренер костанайцев, после которого у гостей вновь отличился Тадж. И вновь за семь секунд до финальной сирены тайм-аут «Тобола», который, так и не сумев поразить кольцо соперника в заключительные три с половиной минуты встречи, в итоге не избежал поражения - 84:85 (26:31, 15:15, 30:22, 13:17).

Самым результативным в костанайском клубе в этой игре вновь стал Антон Быков, набравший 19 очков, а капитан команды Шаим Куанов второй матч подряд записал на свой счет дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 13 результативных.

Результативными действиями в команде также отметились Павел Ильин, в активе которого 14 очков, Демонте Флэнниган - 12, Константин Двирный - 9, Адильбек Битенов - 5, Василий Петришинец - 4, Борис Назмутдинов и Рустам Валиев - по 2.

Поделив очки в домашней серии с «Ирбисом Алатау», «Тобол», проведя 26 игр, все так же уступает только лидеру по проценту набранных очков - 73.08% (у «Ирбиса Алатау» - 82.14%), а по набранным очкам делит третье место с «Алматинским легионом» (по 43 очка) после того же «Ирбиса Алатау» (51 очко после 28 игр) и «Барсов Атырау» (44 очка после 28 игр).

Следующим соперником «Тобола» как раз станет БК «Алматинский легион», матчи с которым пройдут 24 и 25 марта в СРК «Костанай».