Соревнования "Өртке Қарсы Жүгіру" провели в Триатлон-парке в воскресенье, 16 марта. Его участниками стали более 30 человек, которые соревновались в беге на 9 км и скандинавской ходьбе на 5 км.

Организовали соревнования «Федерация рукопашного боя Костанайской области» при поддержке бегового сообщества ОО "Здоровье нации" и ДЧС.

Перед стартом сотрудники ДЧС показали форменноое спасательное снаряжение и выставку предметов, замыкание в которых стало причиной пожара. А также рассказали о необходимых действиях при возгорании электроприборов.

На протяжении всей дистанции участников подбадривал и записывал их результаты руководитель бегового сообщества Роман МУЛЮКОВ.

В турнире по ходьбе первым финишную черту пересек скандиход Александр СМИРНОВ, полный сил и оптимизма мужчина 65 лет, он работает заместителем директора по производству ТОО «ДЕП»:

- Скандинавской ходьбой занимаюсь 10 лет, - рассказал он "НГ". - После травмы и операции на коленном суставе участвую в соревнованиях у нас, в Алматы, в Челябинск выезжаю. Сегодня я прошел лучше всех, но соревнуюсь не с другими, а сам с собой, свои личные цели и рекорды ставлю. Очень поддерживают дочери и внуки, они тоже занимаются спортом, и я рад, что смог передать им любовь к здоровому образу жизни! Впереди новые цели, новые соревнования и победы!

- Занимаюсь бегом с детства, - рассказала Наталья БОЙЦОВА, мама четверых детей, тренер фитнес-клуба Underground. - Пропагандирую моржевание, ранние подъемы , ЗОЖ, правильное питание и просто движение. Каждое утро выхожу на пробежку, чтобы пробудить свое тело, встретить рассвет, насладиться солнцем, природой! И прийти домой заряженной! Дети видят, что мама вышла одна, а зашла другая, и это для них пример. Моя цель - проживать жизнь качественно, ярко и красиво!

Вероника МАТРЮК и Наталья КОЗИЦКАЯ познакомились во время соревнований по ходьбе, бок о бок прошли всю дистанцию и заняли призовые 1 и 2 места соответственнно.

- Начинала ходить с палочками по 10 000 шагов для здоровья, для себя, - поделилась Наталья. - И дошла до соревнований!

Для Вероники 1 место стало сюрпризом:

- Это мой первый марафон по скандинавской ходьбе, мне очень понравилось, эмоции переполняют!

Супруги Юрий КИКОТЬ и Светлана ОГАРЁВА, владельцы магазина оптики Prozrenie, выступили спонсорами и участниками забега.

- Мы встретились благодаря бегу, бег спас нашу жизнь! - говорит Юрий. - Давно участвуем в соревнованиях, бегали марафоны и полумарафоны, после небольшого затишья сейчас возвращаемся в строй. Сегодня мы не просто участвуем в забеге, мы мчимся против пожаров! Хотелось отметить высокий уровень организации мероприятия. И выразитьи надежду, что забеги будут проводиться почаще!

Самый старший и уважаемый участник, не уступающий молодым конкурентам, - спортивный обозреватель "НГ" Сергей БИРКЛЕ. Почетный журналист Казахстана, дважды лауреат премии спортивного журналиста , публициста и общественного деятеля Сейдахмеда Бердикулова в этом году отмечает юбилей - 70 лет.

- В молодости был спринтером, бегал стометровки, - рассказал Сергей Иванович. - Первый марафон я бежал за институт в 1976 году в Казани. С тех пор и полюбил. У меня уже около 100 марафонов полных, в следующем году будет 50 лет участия! Личный суточный забег - 196 км! Пока бежится - буду бежать!

Абсолютным чемпионом в беге среди мужчин стал Куаныш МУХТАРОВ.

- Начинал со школы, нравилось бегать, - сказал он после финиша. - Около двух лет занимаюсь с личным тренером в школе бега «Neroznak team», поднял уровень своей подготовки и стал достигать призовых мест! Очень приятно, заслуженно и честно! Регулярно участвую в соревнованиях, пару раз бежали вместе с супругой. Возможно, будем участвовать вместе!

2 место занял руководитель «Федерации рукопашного боя» Юрий ЩУР:

- Это мое любимое занятие. 15 лет назад я очень сильно болел и бег вытащил меня с того света, спас мне жизнь. Тренировал своих детей - рукопашников, потом и бегуны подтянулись, и родилась идея провести такой забег. В Костанае, в отличие от Астаны, например, очень мало беговых мероприятий. Будем стараться проводить чаще!

- Первый раз получила награду такого уровня, - призналась абсолютная чемпионка в забеге среди женщин Екатерина ГАН. - Приятно, на душе радостно! Начала заниматься два года назад в команде «Neroznak team», записалась по объявлению, там все началось, и там до сих пор тренируюсь. Регулярно участвую в соревнованиях. Не всегда получается взять призовые места, но стараюсь. Мотивация есть улучшать и улучшать результаты!

Участники выражают благодарность Юрию Щуру, Роману Мулюкову и заместителю начальника ДЧС по Костанайской области Омиржану Тукушеву за организацию соревнований.

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Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова