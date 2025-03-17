Встречу «Тобола» с «Ирбисом Алатау» в рамах ХХХIII чемпионата по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги болельщики ожидали с нетерпением. Причиной тому было несостоявшееся первое противостояние этих клубов.

Антон Быков атакует кольцо «Ирбиса Алатау» / Фото nbf.kz

Вернее, отказ «Ирбиса Алатау» в просьбе костанайского клуба о переносе матчей, которые должны были пройти в Центре олимпийской подготовки села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области и на которые он не смог прибыть из-за форс-мажорных обстоятельств. В результате «Тоболу» были зачтены два технических поражения со счетом 0:20, и при этом ему не были начислены два очка (по одному за каждое техническое поражение). Отсюда и второе место «Тобола» в турнирной таблице по проценту выигранных матчей и лишь четвертое место (на момент проведения матча) - по набранным очкам.

В стартовой пятерке «Тобола» в первой встрече, прошедшей на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Рустам Валиев и Антон Быков.

Начало поединка прошло в равной борьбе. Команды в первой четверти несколько раз побывали в роли лидера, пять раз счет становился равным, а победу в первом игровом отрезке с минимальным преимуществом одержали баскетболисты костанайского клуба - 21:20.

Выйдя вперед на первых же секундах второй четверти, клуб из Алматинской области вплоть до ее окончания не уступал лидерства, но и намного не смог оторваться от «Тобола», который проигрывал перед большим перерывом три очка - 35:38.

Хозяева сумели ликвидировать отставание на первой же минуте третьего игрового отрезка, а к его середине уже опережали соперника на 10 очков - 48:38. Однако «Ирбису Алатау» удалось немного сократить счет перед четвертой десятиминуткой - 55:49.

Но в заключительной четверти «Тобол» продолжил наращивать свое преимущество и одержал в итоге победу со счетом 83:69 (21:20, 14:18, 20:11, 28:20).

Очередные два очка от Демонте Флэннигана / Фото nbf.kz

Сразу три игрока «Тобола» в этой встрече записали на свой счет дабл-даблы - это Антон Быков, на счету которого 29 набранных очков и 11 совершенных подборов, Демонте Флэнниган с 16 очками и 12 подборами и Шаим Куанов, в активе которого 15 очков и 13 результативных передач. Константин Двирный принес в копилку команды 11 очков, Павел Ильин - 9 и Борис Назмутдинов - 3.

Сегодня команды проведут второй поединок, который пройдет также в СРК «Костанай» и начнется в 19:00.