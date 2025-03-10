Небольшой минус днем прогнозируют синоптики на ближайшие два дня, но по ночам столбики термометров еще будут опускаться вплоть до -15 градусов.

Во вторник, 11 марта, ночью снег и низовая метель ожидаются на севере, востоке и юге региона, днем осадки в этих районах продолжатся, но уже возможен и дождь. На востоке и юге синоптики прогнозируют туман и гололед. Небольшой снег, низовая мете6ль и гололед также обещают в среду днем, 12 марта, на западе области. Туман в этот день возможен на западе, юге и востоке.

В Костанае во вторник будет облачно, ночью и утром прогнозируют снег. На следующий день, 12 марта, - переменная облачность, без осадков.

- Температура воздуха 11 марта ночью по области составит -3..-8, на севере -12, днем -3..+2, на севере -6 градусов. В среду ночью -10..-15, на западе -7, днем 0..-5 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В Костанае 11 марта ночью -6..-8, днем 0..-2. 12 марта ночью -10..-12, днем -1..-3 градуса.

Ветер во вторник по всей области ожидается западного, северо-западного направлению, в среду – юго-западного. Скорость ветра в ближайшие дни - 9-14 м/с, во вторник ночью на западе и востоке, в среду на западе, севере, юге и в Костанае порывы до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК