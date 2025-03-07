Объём банковских депозитов граждан в прошлом году вырос. 204 тысячи тенге в среднем хранят на депозитах казахстанцы, передает Informburo.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

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"На массовый сегмент (депозиты с остатками до 15 млн тенге включительно. – Авт.) приходилось 99,6% счетов физических лиц. Сбережения в этом сегменте направлены в основном на потребительские нужды и непредвиденные расходы. Альтернативные рисковые инвестиции для таких вкладчиков, как правило, неинтересны", – отметили в КФГД.

Массовый сегмент депозитного рынка Казахстана за прошлый год вырос на 15%. Объём банковских вкладов жителей страны увеличился на 20%, до 24,5 трлн тенге. Речь идёт о вкладах в банках, которых участвуют в системе гарантирования депозитов.

"Рост депозитов свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе и повышении финансовой инклюзивности. Банковские депозиты остаются наиболее привлекательным финансовым инструментом, особенно в тенге – их доходность превышает валютные и инфляционные риски", – уверены в фонде.