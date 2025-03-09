Написать об этом побудил случайный звонок. Валентина Георгиевна СОКОВА, вдова мастера, предложила зайти в его бывшую мастерскую и вместе обсудить то, о чем я не имел представления. Такие приглашения интригуют, а меня сподвигли на небольшой разбор и обзор.

«И будет там хорошая картинная галерея»

Еще 8 января глава региона Кумар АКСАКАЛОВ подытожил этими словами решение:

- Перевести ЦОН, который расположен на ул. Тауелсиздик (в Костанае - «НГ»), в более просторное помещение. На его месте мы планируем открыть картинную галерею, поскольку сегодня галерея находится в стесненных условиях.

Сегодня детали и стадии двойного переезда не комментируют. Да и даже далеким от искусства понятно: чтобы открыть учреждение культуры такой специализации, нужно решить, как размещать коллекцию и хранить фонды; должны быть оборудованные выставочные площади, залы для постоянных и временных экспозиций, площадки для мероприятий. Ну и проза: предстоит передать здание с одного баланса на другой, оформить юридические мелочи, задуматься об архитектурных переделках…

Почти неизвестный Соков

- 30 лет он работал и даже жил в этой мастерской по пр. Аль-Фараби, 96, - начала рассказ Валентина Георгиевна, - и многие его работы были написаны здесь. Он уходил сюда утром, а приходил домой вечером. Когда я была на недавней выставке его работ, то увидела такие, о которых никогда раньше не знала, потому что они всегда оставались тут. Мастерская была для него островком, где он мог уединиться, хотя это не всегда удавалось, потому что к нему без предупреждения могли зайти знакомые и незнакомые. В последние годы его проблема с руками только усилилась. Но когда он писал, немощь отступала. Для него это представляло собою нечто особое: работа давала ему смысл и силы. Говорят, что Шопена переставал мучить кашель, и он забывал о своей тяжелой болезни, когда писал музыку или исполнял ее. В случае с Георгием Михайловичем было то же самое.

Без названия. Холст, масло, 2004 г. Последние из коней Сокова в его мастерской, дар художнику Николаю Гончарову / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Соков - это кони и подсолнухи только для тех, кто узнает о нем впервые. Помимо разножанровой живописи, Георгий Михайлович занимался инсталляциями. Например, к каждому Новому году, исключая последние, мастерил маски. Они висели здесь, на стенах мастерской. Часть из них впервые увидела свет на недавней выставке в «Толстовке».

Тетрадь со стихами Сокова мне не показали: ветхая от времени. Зато есть его «Сборник рифм», напечатанный в 2021-м без указания выходных данных и тиража, то есть изданный «для своих». Известно, что художник «Мечтал скрестить репей с мимозой, / Живя в быту банальной прозы», еще начиная с 1965-го, то есть в свои 24.

- У него есть и эпиграммы на наших художников, - говорит вдова, - но не все издавались. Я хочу, чтобы увидели свет его стихи, которые не вошли в тот сборник, и вот эти шаржи.

Наконец Валентина Георгиевна достает откуда-то обычный лист А4:

- А вот эту работу художника Николая Васильевича Гончарова мы решили поместить на будущий памятник Георгию Михайловичу. Соков ему позировал.

Композиция для будущей стелы на могиле художника / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Мемориальная мастерская на продажу

- Игорь, ты не знаешь, кому можно отдать на временное хранение вот этот станок? - высказала наконец цель приглашения Валентина Сокова. - Он вполне рабочий!

Пожимаю плечами: например, в мой гараж он так просто не влезет. Этот старинный ручной офортный станок для экслибрисов, линогравюр и всякого рода оттисков - немногое из того, что до сих пор остается в почти пустой мастерской.

Кто заберет офортный станок? / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Я пытаюсь разузнать - а что станется с самим этим местом, где творил художник?

- Мастерскую было решено продать больше пяти лет назад из-за того, что было непросто ее содержать. Ее купил один из наших художников, - говорит фотограф Георгий ШАПОВАЛОВ, племянник Сокова. - Можно, конечно, попытаться выкупить мастерскую, если она будет продаваться, но я не представляю, как ее содержать на общественных началах. У меня была идея возродить художественный салон, который некогда в той же мастерской и работал. Хотя даст ли его небольшая торговля окупаемость - вот в чем вопрос.

«Неужто слов последних не скажу?»

- Мемориальная доска - это прежде всего, - уверена заведующая отделом изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея Сая КАЛИНОВА. - А если бы была возможность открыть мемориальную студию с работами этого известнейшего живописца… Ведь это часть истории изобразительного искусства нашего края. Сами наши художники, насколько я знаю, только за увековечение его памяти. Теперь дело за их инициативой.

Из серии «Скифские мотивы». Оргалит, масло, 2005 г. Выставлена в экспозиционном зале на ул. Алтынсарина, 113 / Фото Саи КАЛИНОВОЙ

- Мы еще 18 октября 2024 года обратились в управление культуры с инициативой присвоить имя Сокова экспозиционному залу по ул. Алтынсарина, 113, - говорит председатель Союза художников Костанайской области Вадим БЫКОВ. - И нам ответили: когда в Костанае будет открываться галерея или музей современного искусства, то управление культуры поспособствует увековечению памяти живописца в нем.

- Я полностью поддерживаю идею назвать именем Сокова новую художественную галерею или музей искусства, когда таковые у нас откроются, - соглашается Георгий Шаповалов. - И не как родственник, а просто как костанаец, учитывая масштаб и известность этого живописца.

- Он сам воздвиг себе памятник, - считает журналист Стас КИСЕЛЁВ, - это во-первых. А во-вторых, Георгий Михайлович имеет полное право присутствовать в топонимике Костаная, на его карте. Имеет всей своей насыщенной жизнью, по которой шел путем художника. И ведь именно Соков еще больше тридцати лет назад начал добиваться того, чтобы в городе была открыта настоящая галерея искусств. Именно трудами Георгия Михайловича - а он был председателем областного отделения Казахского фонда культуры - по бывшим республикам Союза была собрана блестящая коллекция картин и скульптур для Костаная. Их сейчас никто не видит, потому что они хранятся в фондах.

Из цикла «Старый Кустанай». Холст, масло, 2004 г. / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Костанай, к сожалению, не может похвастаться большим количеством памятников архитектуры и искусства, - говорит Юлия ПУТИЕВА, дочь живописца. - Уничтожение многих из них можно было бы списать на нашу непростую историю, хотя у кого она простая. Но эта история нас ничему не научила. Мы без жалости разрушаем то, что было и визитной карточкой города, и то, что составляло его индивидуальность. Я отчасти согласна со Стасом в том, что Георгий Михайлович воздвиг себе памятник, но вот монументальные работы, выполненные им в содружестве с коллегами-художниками, практически все уничтожены. Даже грандиозную роспись в кинотеатре «Костанай», как и сам кинотеатр, не пожалели. Это все история, пусть разная, но наша. А мы знаем, что ждет тех, кто ее не хранит. Дальше - его мозаика, выполненная для Константино-Еленинского собора, была не просто одной из многих монументальных работ, а желанием оставить на Костанайской земле православный храм с каноническими росписями. Воплотились в жизнь только мозаики над входом. Мозаики, слава богу, целы, но кому пришла мысль перекрыть их часть уродливым козырьком, разрушив композицию? И кто утверждал дизайн-проект? Ведь это же не козырек над магазином каким-нибудь.

Мозаика на Константино-Еленинском храме Костаная / Фото Олега ПАКА

В «Кабинете имени Сокова» проходят занятия по рисунку и живописи / Фото Бибижамал БАЯКОВОЙ

- У нас в Высшем педагогическом колледже, - рассказывает преподаватель специальных дисциплин Бибижамал БАЯКОВА, - есть «кабинет имени Сокова». В этом кабинете проходят занятия по рисунку и живописи, и Георгий Михайлович именно в нем вел эти дисциплины. Мы и так никогда не прекращаем помнить и говорить о великом художнике. На занятия в Соковский кабинет к нам часто приезжают учащиеся разных школ Костанайской области для профориентации, и мы обязательно рассказываем о Георгии Михайловиче и его творчестве. Хотя оригиналов своих картин он нам не оставил.

Фото Бибижамал БАЯКОВОЙ

Фото Бибижамал БАЯКОВОЙ

Где сегодня находятся оригиналы работ Георгия Сокова

В семье художника, по словам его родных, хранятся 22 папки с работами и набросками формата А3 и А2.

- По моим прикидкам, - отметила Валентина Георгиевна, - у нас остается примерно 20% его произведений. А основная их масса временно находится у скульптора и художника Егора Кислицына.

Областному краеведческому музею передана в дар 221 работа, из них живописи - 17, графики - 93, сценографии - 93, экслибрис - 53.

- Они все у нас в фондохранилище, но мы их периодически выставляем по тематике либо к соответствующей дате, - пояснила главный хранитель фондов Ирина ТЫШТЫКПАЕВА.

В экспозиции выставочного зала, по данным Саи Калиновой, 52 полотна, временно предоставленных семьей художника.

В ОУНБ им. Толстого, по информации заведующей отделом литературы по искусству Ляззат ТУЛЕКОВОЙ, 12 работ. Это дар библиотеке от самого художника.

Множество работ Сокова хранится в частных собраниях и коллекциях, в том числе в музеях и галереях как минимум семи государств.

- Посчитать их сейчас уже невозможно, - полагает Валентина Сокова, - и хорошо, что многие из них когда-то профессионально запечатлел для истории фотограф и архитектор Николай Андреевич Кудинов.

Глоток из чаши Вечности

- Он до самой смерти ездил в мастерскую, - рассказывает Валентина Георгиевна. - За три дня до смерти он заходил сюда. Вообще, чем старше он становился, тем больше возникало в его творчестве религиозных мотивов, больше мыслей о боге, как высшей силе. Хотя крещение он принял уже в очень зрелом возрасте. Еще раньше он задумывался о теме смерти в своих стихотворениях. В последнее время он чувствовал, что скоро уйдет из этой жизни, и говорил мне: «Слушай, ребята многие мои ушли, хорошие друзья, а я еще живу…» А я ему вот как отвечала: «Ты не уйдешь до тех пор, пока не сделаешь всего, что должен». И когда он закончил свое участие в книге о художнике Никифорове и его учениках, через несколько дней его не стало.

- Сам Георгий Михайлович говорил: «У меня есть моральный долг перед моим учителем и другом завершить это», - рассказал Стас Киселев, который готовил издание альбома «Никифоров. Учитель и ученики». - Это было его мечтой, он очень хотел, чтобы книга о Никифорове увидела свет. Соков был нашим идейным вдохновителем, одним из составителей и соработником. А когда альбом был издан и Георгий Михайлович получил экземпляр, он сказал: «Господи, дождался. Теперь можно и помирать».

За более чем 60-летнюю творческую жизнь Соков накопил огромное наследие, которое после ухода мастера требует систематизации и соответствующего хранения.

- Георгий Михайлович, - вспоминает его дочь, - всегда легко относился к деньгам, он не копил их. Зарабатывал и тратил. Он собирал и копил впечатления, которые потом становились его произведениями. Видимо, по этой причине отец и не обзавелся «замком», где можно было бы держать картины. В музее и галерее тоже не оказалось достаточного места для их хотя бы временного хранения. Руководители культуры города или области, казалось бы, должны быть заинтересованы в этом, но, похоже, хранение наследия художника - дело рук исключительно семьи художника.

Будущая картинная галерея. Аким сказал - а кто и когда сделал? / Фото Олега ПАКА

«Так время сплетается в длинную нить, / Уносится в звездную млечность, / А нам суждено лишь глоток пригубить / Из чаши, зовущейся «Вечность», - написал мастер 5 марта 2017 года.

А в самом конце 2021-го к нему пришли такие слова: «Я уношу с собой в тот свет, / Где все ответим перед Богом / Цветов и звуков солнечный букет, / Что собирал я по дороге».