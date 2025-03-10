А именно - пытаемся приготовить сливочный сыр из имеющихся практически в каждом доме молочных продуктов. Цель - сэкономить. По крайней мере, у меня. Так как этот сыр активно используется мною и в бутербродах, и при приготовлении соусов, и в десертах.

Я люблю использовать в похожих целях и «обезвоженную» сметану. Но масса в итоге выходит довольно жирная, на ее базе получается отличный крем для тортов. А вот чтобы утром на тостик намазать, я обычно покупала что-то попостнее.

В Интернете давно крутятся рецепты приготовления сливочного сыра из кисломолочных продуктов типа ряженки. Один вариант - ряженку отвешивают так же, как и сметану. Просто выливают в дуршлаг или сито на марлю, сложенную вчетверо, ставят на холод и ждут. Можно, чтобы вода лучше отходила, немного присолить. Пробовала. Есть минусы. Один - какая-то часть сухого вещества все-таки просачивается вместе с сывороткой. Второй - кисломолочка сильно расплывается по марле и в результате приходится ее ложкой собирать со всей «территории» дуршлага.

В другой версии пакет ряженки или кефира советовали сильно заморозить. Я морозила именно ряженку, люблю ее за вкус топленого молока. Застелила металлическое сито редкой тканью вдвое. Вытащила мерзлый пакет, освободила от пленочной упаковки, положила в дуршлаг, накрыла крышкой и оставила в покое. Тут главное - запастись терпением. Не надо ничего разбивать ложкой, помогать процессу таяния солью. Просто забудьте о ряженке часов на 5-7. И получите компактный массивчик сливочного сыра (к ткани почти ничего не пристает) и прозрачную сыворотку.

Я взвесила. Из пакета ряженки 400 мл получился полный 250-граммовый стакан сыворотки и 120 г сырной массы. Часть влаги впиталась в ткань.

Эту порцию сыра я подсолила и добавила сухой зелени. От магазинного отличается только кремовым цветом. И вкус чуть более пресный. Хочу попробовать сделать сырную массу из кефира. Способ мне понравился. И тем, что нехлопотный, и результатом.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ

