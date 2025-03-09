Собаку по кличке Женька (еще ее называют Сонькой) волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» забрали с улицы в районе Наримановского рынка в Костанае.

Эту собаку можно держать в вольере или во дворе

- Она жила возле магазина «Аквалидер», - рассказывает заместитель председателя ОО «Надежда Плюс» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Там ее кормили, любили и оберегали. Но так как другие местные собаки часто становились жертвами автомобилей, мы забрали ее на свою территорию.

Собака прошла программу ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания). Периодически сотрудники магазина «Аквалидер» привозят в приют корм, в том числе для Женьки. На прежнем месте у нее была хорошая будка, но возвращать ее в этот район нельзя из-за большого количества автомобилей в том районе.

Ольга Соловьева отмечает, что Женька по характеру - охранница. В условиях содержания она неприхотлива: ее можно держать как в вольере, так и на цепи, или же на свободном выгуле во дворе.

Чтобы забрать Женьку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ