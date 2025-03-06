В конце февраля - начале марта в Астане в рамках программы «Hopes Week & Challenge», направленной на развитие юных талантов в настольном теннисе, прошел учебно-тренировочный сбор среди спортсменов 2013 г.р. и моложе.

Жания Бекмухамбетова и ее тренер Юлия Даниярова во время подведения итогов республиканского отборочного турнира «Hopes Week & Challenge» / Фото ttfrk.kz

Программа Международной федерации настольного тенниса (ITTF) «Hopes» - это хорошо зарекомендовавший себя глобальный проект выявления талантов.

В семидневных тренировочных сборах, которые проходили под руководством старшего тренера сборной Казахстана по кадетам Ердаулета Оразбаева в столичном «ADD Table Tennis Center Astana», приняли участие 60 юных теннисистов (по 30 мальчиков и девочек) из Астаны, Алматы, Шымкента, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей. После завершения УТС его участники приняли участие в республиканском отборочном турнире, на котором разыграли две путевки (одну для юношей и одну для девушек) на азиатский этап «Hopes Week & Challenge».

Сильнейшей в республиканском отборочном турнире среди девочек, одержав в семи матчах семь побед, стала 11-летняя воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2, Жания Бекмухамбетова (тренер Юлия Даниярова). В решающем поединке она обыграла Шохину Миркодировы из Шымкента (3:1) и завоевала вместе с золотой медалью путевку на азиатский учебно-тренировочный сбор и турнир «Asia Hopes Week & Challenge».

Среди мальчиков победу одержал Олег Яковлев из Караганды.