Ночью 6 марта по региону синоптики обещают снег и метель, к которым днем добавится и дождь, провоцирующий гололед. Осадки, гололед и низовая метель сохранятся на территории области и в следующие два дня - 7 и 8 марта, на западе и юге области в пятницу ожидается туман.

В Костанае погода будет схожей: все три дня облачно, ночью и утром в четверг снег и метель, в пятницу днем и в субботу осадки, в том числе дождь, низовая метель и гололед.

- Температура воздуха по области ночью 6 марта составит -7...-12, на юге -4 мороза, днем -4...+1 градус, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В пятницу ночью -3...-8, на юге 0, днем 0...-5 градусов. В субботу ночью -1...-6, днем -3...+2 градуса.

В Костанае столбики термометров покажут: 6 марта ночью -8…-10, днем -2…-4 градуса; 7 марта ночью -6...-8, днем -3..-5 градусов, 8 марта ночью -4…-6, днем -1…-3 градуса.

Ветер в ближайшие дни будет изменять направление: с юго-восточного на северо-западный, затем на северо-восточный. Скорость ветра 6 и 7 марта составит 9-14 м/с, в четверг на юге и востоке и в пятницу на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, 8 марта ветер усилится до 15-20 м/с, на западе, севере и востоке возможны порывы до 23-28 м/с.

В Костанае с 6 по 8 марта скорость ветра ожидается на уровне 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК