Перед паузой в чемпионате Казахстана по футзалу сезона-2024/2025, связанной с играми национальной сборной в отборе на чемпионат Европы 2026 года, «Аят» провел на домашнем паркете «Аят Арены» матчи 27-го и 28-го туров, соперником в которых был «Байтерек».

Бразильский защитник «Байтерека» Рикардо Кордосо против бразильского нападающего «Аята» Леандриньо / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Команды уже встречались в этом чемпионате в Уральске, где первый матч завершился вничью (5:5), а во втором рудничане одержали победу (6:2). Перед вторым противостоянием «Аят» располагался на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко, а его соперник занимал восьмое место, имея в активе 22 очка.

Перед этими матчами состав «Аята» покинул перешедший в «Астану» Ахмед Борханов, сыгравший за команду из Рудного 23 игры, в которых забил 6 голов.

Первый поединок в Рудном прошел в очень упорной борьбе. Счет в матче был открыт только на 15-й минуте, когда после передачи бразильского нападающего хозяев Жеже от своей штрафной площади сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович получил мяч на левом краю на половине площадки соперника, переиграл двух игроков уральского клуба и точно пробил в дальний верхний угол ворот.

Через две минуты вернувшийся в состав «Аята» бразилец Леандриньо пробил по воротам гостей с правого края, бразильский вратарь уралцев Далтон отбил мяч, а первым на добивании оказался капитан рудничан Азат Валиулин, переправивший мяч в сетку ворот - 2:0.

А еще через две минуты российский защитник «Байтерека» Антон Колесов перехватил мяч на половине площадки хозяев, убежал по левому краю на рандеву с вратарем «Аята» Дмитрием Болдаревым и переиграл своего соотечественника.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин против бразильского легионера «Байтерека» Фелипе Негуебы / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Счет 2:1 сохранился до перерыва и не изменился во втором тайме, хотя попыток это сделать было достаточно со стороны обеих команд.

Насыщенной на события получилась середина первого тайма повторного поединка. На 8-й минуте при розыгрыше углового удара на левом краю у ворот «Байтерека» Валиуллин в касание замкнул передачу бразильца Шушу. Через минуту бразильский легионер гостей Томас да Силва восстановил равновесие. Не прошло и минуты, как розыгрыш еще одного углового удара на левом краю у ворот гостей завершился голом - навесную подачу Леандриньо в центр красивым ударом с лету результативно замкнул защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков. И еще через минуту еще один бразилец уральского клуба Фелипе Морено вновь сделал счет равным - 2:2.

А перед перерывом Валиуллин, совершив сольный проход по центру через всю площадку, в третий раз вывел хозяев вперед, оформив дубль.

Во втором тайме был забит всего один гол, автором которого стал защитник «Аята» Андрей Графский. На 34-й минуте он замкнул поперечную передачу Маринковича ударом слева с линии штрафной площади в дальний нижний угол ворот - 4:2.

Одержав две победы, «Аят» поднялся на третью строчку в турнирной таблице, обойдя «Атырау», потерявшего два очка на своем паркете в матчах с «Жетысу» - 6:5 и 4:4. Первую строчку по-прежнему занимает «Кайрат», дважды разгромивший в Алматы «Астану» - 8:2 и 8:3 и набравший 69 очков. И по-прежнему на три очка отстает от лидера «Семей», уверенно переигравший дома «Ордабасы» - 5:2 и 7:3. А в Караганде в матче аутсайдеров чемпионата «Тулпар» поделил очки с «Каспием» - 1:5 и 6:5.

Следующие туры чемпионата пройдут 15 и 16 марта. В эти дни «Аят» сыграет в Талдыкоргане с «Жетысу».

А во время небольшой паузы в чемпионате национальная сборная Казахстана в рамках отборочного цикла ЕВРО-2026 7 марта будет принимать в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова команду Албании (начало матча в 19:00), а 12 марта сыграет заключительный матч отбора против команды Армении в Ереване (начало матча в 20:00).

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака вызвал в расположение сборной на предстоящие матчи и двух игроков «Аят» - вратаря Рауана Сисенгалиева и нападающеой Азата Валиуллина, а также главного тренера рудненского клуба Василия Смолина в качестве своего помощника.